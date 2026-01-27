Reloj del Juicio Final se adelanta a 85 segundos para la medianoche ¿qué significa?

El Reloj del Juicio Final, creado en 1947 por el Boletín de los Científicos Atómicos, se ha adelantado a 85 segundos antes de la medianoche, marcando el momento más cercano a la catástrofe en sus casi ochenta años de historia.

El anuncio, realizado este martes en la Universidad de Chicago, refleja la creciente preocupación de los expertos por las amenazas nucleares, el cambio climático, los conflictos internacionales y el impacto de tecnologías disruptivas.

¿Qué es el Reloj del Fin del Mundo?

El reloj no mide el tiempo como un reloj convencional, sino la proximidad de la humanidad a una catástrofe global. Desde la Guerra Fría hasta hoy, las manecillas se ajustan según la gravedad del panorama mundial. La medianoche no simboliza un evento súbito, sino un punto crítico que requiere acción urgente.



Creado por científicos como Albert Einstein y J. Robert Oppenheimer, el Reloj del Juicio Final o Reloj del Fin del Mundo es evaluado anualmente por un consejo que incluye ocho premios Nobel. Su misión: alertar sobre los riesgos existenciales que enfrenta la civilización.

Amenazas que acercan al mundo a la medianoche

Alexandra Bell, presidenta y directora ejecutiva del Boletín, explicó que el Reloj del Juicio Final refleja “lo cerca que estamos de destruir el mundo con tecnologías de nuestra propia creación. Cada segundo cuenta y se nos acaba el tiempo”.



Entre los factores que impulsaron el adelanto del reloj, el Boletín destaca:

Riesgo nuclear : La expiración del tratado New START entre Estados Unidos y Rusia abre la puerta a una posible carrera armamentista nuclear sin precedentes.

: La expiración del tratado entre Estados Unidos y Rusia abre la puerta a una posible carrera armamentista nuclear sin precedentes. Cambio climático : La falta de avances significativos en acuerdos globales aumenta la vulnerabilidad del planeta.

: La falta de avances significativos en acuerdos globales aumenta la vulnerabilidad del planeta. Conflictos internacionales : La proliferación de tensiones armadas genera un escenario global inestable.

: La proliferación de tensiones armadas genera un escenario global inestable. Desinformación global : Según la periodista y Nobel de la Paz Maria Ressa , “sin hechos compartidos, no puede existir democracia ni periodismo confiable”.

: Según la periodista y Nobel de la Paz , “sin hechos compartidos, no puede existir democracia ni periodismo confiable”. Tecnologías disruptivas: Su uso sin regulación puede intensificar cualquier crisis global existente.

The 2026 Doomsday Clock announcement, captured by photographer Jamie Christiani.



IT IS 85 SECONDS TO MIDNIGHT.



Watch the 2026 Doomsday Clock announcement: https://t.co/KfwWsVAw1g pic.twitter.com/ru8KjaOAhl — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 27, 2026

Historia del Reloj del Fin del Mundo

A lo largo de su historia, el Reloj del Juicio Final ha reflejado los cambios políticos y tecnológicos del mundo. Tras la firma del primer tratado de reducción de armas estratégicas en 1991, alcanzó 17 minutos antes de la medianoche, su punto más seguro.

En 2023 y 2024 se ubicó a 90 segundos, en 2025 a 89, y ahora ha llegado a 85 segundos, un récord que alerta sobre la gravedad de la situación.

Llamado a la acción

El Boletín enfatiza que el reloj es una herramienta simbólica para fomentar el debate y presionar a líderes globales a actuar. Los expertos insisten en que aún es posible alejar las manecillas de la medianoche si se toman medidas colectivas:

Reducción de arsenales nucleares.

Cumplimiento de acuerdos climáticos internacionales.

Regulación responsable de nuevas tecnologías.

Promoción de cooperación y diálogo internacional.

Alexandra Bell destacó que los errores y riesgos que enfrentamos pueden ser revertidos si se actúa a tiempo.



El Reloj del Fin del Mundo sigue siendo un símbolo de alerta para la humanidad, recordándonos que los riesgos globales son autoinfligidos y que la acción colectiva puede cambiar el rumbo del planeta.

