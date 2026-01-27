UpScrolled: todo lo que debes saber de la app que está robándole los usuarios a TikTok

UpScrolled es la nueva app que se está llevando a parte del “éxodo” de TikTok en Estados Unidos justo en el momento más delicado: el cambio de control de las operaciones estadounidenses y el miedo a que el feed empiece a oler a censura o a línea editorial disfrazada de moderación. Y su gancho es clarísimo: promete ser imparcial ante agendas políticas, sin “shadowbans” y con reglas más transparentes que las de las redes de siempre.

UpScrolled: la alternativa a TikTok que está aprovechando el caos

La historia despega porque, tras el takeover de TikTok US por Oracle y un grupo de inversionistas, muchos creadores empezaron a decir públicamente que se mudaban a UpScrolled por temor a censura y manipulación del contenido. De hecho, la propia app reconoció que la llegada masiva de usuarios la desbordó (“los servidores se quedaron cortos”), algo que es casi un ritual de bienvenida para cualquier red social que se vuelve “la nueva promesa” de la noche a la mañana.

Ahora, ¿qué es UpScrolled y cómo funciona? Es una red social móvil (iOS y Android) parapublicar video, fotos y texto, con una vibra que mezcla lo visual de Instagram con el “post corto” y la conversación tipo X, además de incluir mensajes privados. No intenta ocultar quequiere ser un “hogar” fácil para los que vienen de otras apps: ellos mismos dicen que su primera versión buscó ser familiar e intuitiva para gente que migra desde plataformas grandes.

UpScrolled se presenta como respuesta directa a la frustración con el “shadowbanning”, el sesgo algorítmico y la censura selectiva que muchos usuarios sienten (a veces con razón, a veces por percepción) cuando hablan de temas políticos o controversiales. Su web lo dice sin rodeos: no shadowbans, no throttling oculto, no pay-to-play.

¿Qué ofrece UpScrolled y por qué dice que es “imparcial”?

UpScrolled vende una idea que hoy vale oro: claridad sobre por qué ves lo que ves, y por qué tu contenido se distribuye (o no). En su página “About”, la compañía insiste en que “no apoya agendas” (políticas, comerciales u otras), que sus reglas son claras y aplicadas de forma pareja, y que su ranking es “explicable” y con decisiones “responsables”. En el FAQ, rematan el concepto con una frase muy de manifiesto fundacional: “sin agendas ocultas, sin silencios discretos, sin favoritismos”.

En la práctica, esa “imparcialidad” no significa “vale todo”. UpScrolled afirma que restringe contenido solo cuando viola guías comunitarias o estándares legales/éticos comunes. Entre entos se encuentra contenido que apoya ilegalidad, discurso de odio, bullying/acoso, desnudez explícita, material con copyright sin licencia o contenido pensado para causar daño. Y, ojo, también marcan una línea importante: dicen que protegen la expresión abierta, pero atacan manipulación coordinada y daño verificable; incluyen bots, suplantación, deepfakes engañosos, interferencia electoral y propaganda organizada (según ellos, sin importar el punto de vista).

Otra promesa clave es que no aplican shadowban, bajo ningún concepto. Si bajan un post o cierran una cuenta, aseguran que te lo dirán y explicarán el motivo, en vez de enterrarte el alcance en silencio. Esto es música para creadores que viven de “llegar” y que odian sentir que juegan un videojuego con reglas secretas.

También hay un enfoque fuerte en privacidad/infraestructura. En su FAQ dicen que no compartirán datos con terceros “para marketing, profiling o ganancia comercial”, y que solo divulgarían datos si la ley australiana lo exige (por ejemplo, una orden judicial válida). Además, explican que hoy sus servidores principales están en Dublín, Irlanda, y que usan CDNs/edge para rendimiento global.

¿Cómo funciona UpScrolled?: feed, descubrimiento y la promesa “sin caja negra”

Si vienes de TikTok, lo que seguramente te interesa más es el feed. UpScrolled insiste en que te da control sobre cómo ves contenido, ya que no emplean mecanismos tras bambalinas para priorizar cierto tipo de publicaciones.

Además admiten que trabajan en funciones opcionales de descubrimiento que podrían usar AI para recomendaciones, pero subrayan que serían opt‑in (tú decides), y que buscan que sea justo y transparente.

En cuanto a formatos, es una app para publicar y descubrir fotos, videos y texto, con posibilidad de mandar mensajes privados. Esto implica que no es solo “otro TikTok”; es más bien una red social generalista, con la ambición de convertirse en tu lugar para postear de todo y no depender de que una sola pestaña tipo “Para ti” decida tu destino.

Y hay un detalle que explica mucho de su narrativa y es que su fundador, Issam Hijazi, se presenta como tecnólogo palestino‑jordano‑australiano, que cuenta que el proyecto se aceleró a finales de 2023 al ver cómo “historias significativas” desaparecían de los feeds mientras prosperaba la desinformación. Esa historia encaja perfecto con la promesa de UpScrolled de ofrecer visibilidad a todos por igual con un sistema donde cada post tenga “una oportunidad justa de ser visto”.

