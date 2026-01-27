VIDEO: Agente se burla de manifestantes anti-ICE desde la ventana del hotel en Minnesota 

La ciudad de Minneapolis se ha convertido en el epicentro de protestas y controversias tras la muerte a tiros de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años y ciudadano estadounidense, durante un operativo de inmigración federal el sábado pasado.

En medio de las protestas, circula un video en el que desde la ventana de un hotel en Maple Grove, donde supuestamente se hospedaban agentes federales, uno de ellos se gira, se baja los pantalones y presiona su trasero contra el vidrio frente a los manifestantes que protestaban abajo. Este acto ha sido interpretado por muchos como una burla deliberada hacia quienes exigen justicia y transparencia tras la muerte de Pretti.

Los manifestantes habían desafiado el intenso frío para exigir explicaciones y responsabilizar a las autoridades federales por las acciones de los agentes durante las redadas.

El incidente en el hotel amplificó aún más la tensión, ya que muchos asistentes consideraron la conducta vista en el video como una falta de respeto y un ejemplo de falta de profesionalismo por parte de lo que debería ser una agencia encargada de hacer cumplir la ley, sin que se haya comprobado la identidad de las personas que aparecen en el video.

El momento se da mientras organizaciones como Human Rights Watch han señalado que la muerte de Pretti fue injustificada.

Las protestas no solo han ocurrido en Minneapolis, sino que han resonado en otras ciudades de Estados Unidos, con marchas y manifestaciones contra las políticas migratorias y el papel de ICE.

Las discrepancias entre versiones oficiales y videos de testigos, así como las presiones políticas y legales para investigar el uso de la fuerza, mantienen el foco de atención nacional sobre este caso y plantean serias preguntas sobre la actuación de agencias federales en operaciones de inmigración.

