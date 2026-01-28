Angelique Boyer reacciona al posible Récord Guinness de “Doménica Montero”

A más de dos décadas de su debut en televisión, Angelique Boyer se ha consolidado como una de las actrices más importantes de su generación, gracias a su dedicación y compromiso con los más de 15 protagónicos con los que cuenta.

Su más reciente proyecto en la pantalla se titula “Doménica Montero” y este ya se perfila para alcanzar un reconocimiento incomparable para la histrionisa. De acuerdo con el programa “Despierta” de N+, esta telenovela de TelevisaUnivision habría alcanzado niveles de audiencia sin precedentes en Estados Unidos desde su estreno el pasado 8 de diciembre.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de obtener un Récord Guinness por el cálido recibimiento del público traducido en rating, Angelique Boyer se mostró agradecida, pero cautelosa y con los pies en la tierra.

“Sí las hay, por supuesto que sí, los tiempos han cambiado, creo que hace tiempo la gente no veía un melodrama con el que se identificaran tanto, pero sí lo ha habido. Sería un poco tonto de mi parte aprovecharme de esto porque sinceramente estamos muy contentos por el resultado“, detalló en una entrevista recuperada por “Despierta América”.

Más allá que alimentar a su ego, los aplausos la ayudan a mantenerse con los pies en la tierra: “Estar en constante búsqueda de la estabilidad y creo que el camino estable es estar en paz y no marearse como dice, no aprovecharse de esas cosas. Ya son muchos años y hoy en día ya lo canalizo“, explicó la estrella.

Si bien la famosa intentó mantenerse al margen de emitir comentarios sobre el presunto récord, no pudo evitar destacar la labor del equipo de producción, quienes se han encargado de adaptar una historia que pueda conectar con el público de la manera que lo ha hecho.

“Atraparlos en este melodrama novelero que es algo que se está perdiendo y que es súper lindo verlos emocionados con esto“, dijo Angelique Boyer para finalizar.

Seguir leyendo:

• Lucero opina sobre la actuación Angelique Boyer en “Doménica Montero”

• Angelique Boyer y Sebastián Rulli celebran once años en pareja con emotivos mensajes

• Angelique Boyer reafirma su postura sobre la maternidad: “No he pensado en ser madre”