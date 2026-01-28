Avenida de Puerto Rico llevará nombre de Carlos Beltrán, electo al Salón de la Fama

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó este miércoles de manera unánime una resolución para nombrar dos importantes vías del país en honor a figuras emblemáticas de la cultura y el deporte boricua: el exjugador de Grandes Ligas, Carlos Beltrán y el artista urbano Daddy Yankee. La iniciativa fue celebrada como un reconocimiento institucional al impacto y legado de ambos a nivel local e internacional.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por las autoridades legislativas, una de las medidas designa como “Daddy Yankee” la totalidad de la carretera estatal PR-36, ubicada en San Juan. La decisión busca rendir homenaje a la trayectoria artística y a la “entrega a la cultura” de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del reconocido intérprete, considerado una de las figuras más influyentes en la historia del reguetón.

La segunda resolución aprobada denomina como Avenida Carlos Iván Beltrán un tramo de la carretera PR-670 que discurre frente al Acrópolis de Manatí, municipio natal del exbeisbolista, situado en el norte de la isla. El reconocimiento está directamente vinculado a su reciente elección al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, uno de los máximos honores en el deporte profesional.

Las autoridades adelantaron que se realizará una actividad oficial para develar el nuevo nombre de la avenida y colocar la señalización vial correspondiente. Dicho proceso estará a cargo del Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con el gobierno municipal de Manatí.

Dos trayectorias que marcaron historia

Daddy Yankee anunció en 2022 su retiro de los escenarios tras más de 30 años de carrera musical, decisión que se concretó con un último concierto en diciembre de 2023. Posteriormente, el artista informó que dedicaría su vida a la música cristiana. Aun así, en julio regresó con un nuevo sencillo titulado Sonríele, bajo el nombre artístico DY, marcando una nueva etapa en su camino personal y creativo.

Por su parte, Carlos Beltrán, de 48 años, fue elegido el pasado 20 de enero como miembro del Salón de la Fama del Béisbol, convirtiéndose en el sexto jugador nacido en Puerto Rico en alcanzar el prestigioso reconocimiento de Cooperstown. El exjardinero tuvo una carrera de 20 temporadas en las Grandes Ligas y fue reconocido como uno de los bateadores ambidiestros más destacados de su generación.

Beltrán encabezó la votación realizada por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA) para la clase de 2026, al recibir 358 votos de un total de 425 papeletas válidas, lo que representó el 84.2 % del respaldo. El mínimo requerido para la exaltación era del 75 %. En esa misma elección también fue seleccionado Andruw Jones, primer jugador nacido en Curazao en llegar al Salón de la Fama.

Ambos peloteros serán homenajeados durante el Fin de Semana de Inducción de 2026, que se celebrará del 24 al 27 de julio en Cooperstown, con la ceremonia principal programada para el día 26. Para Puerto Rico, el nombramiento de la avenida representa un reconocimiento tangible a una figura que elevó el nombre de la isla en el béisbol mundial.



