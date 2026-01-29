“Le hice daño a alguien”: Hombre de Pennsylvania confesó el crimen de sus padres y de su hermana

Un hombre del condado de Bucks, Pennsylvania, apuñaló y mató a sus padres mientras dormían y luego mató a su hermana al día siguiente, según informó el fiscal de distrito del condado de Bucks, Joe Khan, quien identificó a las tres víctimas como Fred Castiglia, de 90 años; Judith Castiglia, de 84; y Deborah Castiglia, de 53.

Kevin Castiglia, de 55 años, está acusado de matar a los tres dentro de una vivienda en Heather Road, en el municipio de Northampton. Admitió los asesinatos mientras recibía tratamiento en un hospital local y posteriormente confesó los hechos a los detectives, según Khan.

De acuerdo con CBS News, el novio de Deborah fue el primero en alertar a la policía sobre un problema. Tras no poder contactarla el pasado sábado, fue a su casa el domingo y se percató de que no había huellas en la nieve, pero vio allí el coche de su pareja.

Regresó más tarde, cuando fue confrontado por Kevin Castiglia, quien dijo que su hermana probablemente estaba de vacaciones y blandió “un cuchillo de chef estilo Psicosis”, según detalló la Fiscalía. El novio llamó a la policía, que fue enviada alrededor de las 2:15 p.m. del lunes para verificar el estado de la familia.

A longtime Centennial School District teacher & her parents, have been allegedly stabbed & killed by brother & son Kevin Castiglia.

Cuando llegó la policía, Kevin Castiglia los confrontó, armado con dos cuchillos, incluyendo uno manchado de sangre, y desvió sus intentos de usar una pistola Taser para someterlo. El sospechoso se atrincheró en una habitación del segundo piso, lo que provocó un enfrentamiento que duró horas antes de que el Equipo de Respuesta a Emergencias del Centro Sur lo detuviera alrededor de las 8 p.m.

Cuando los agentes registraron la vivienda, encontraron los cadáveres de tres personas en el interior.

Después de que los agentes detuvieran a Kevin y lo trasladaran a un hospital local, supuestamente le dijo al médico: “He hecho daño a alguien”.

Posteriormente, supuestamente le dijo al personal del hospital: “Maté a mis padres mientras dormían” y “Maté a mi hermana cuando los encontró”, según la declaración jurada. Después confesó los crímenes nuevamente en la jefatura de policía.

Los investigadores creen que los padres fueron asesinados el viernes por la noche y que Kevin Castiglia mató a su hermana cuando ella llegó a la casa el sábado, dijo la Fiscal Adjunta de Distrito Monica W. Furber, quien está a cargo del caso.

Tras ser dado de alta del hospital, Castiglia fue trasladado a la comisaría de policía del municipio de Northampton, donde fue procesado. Permanece detenido en la Cárcel del Condado de Bucks sin derecho a fianza, a la espera de su próxima cita judicial el 12 de febrero.

