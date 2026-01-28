Hombre asesina a su esposa y a tres familiares en Georgia mientras niños se escondían en un armario

Un hombre armado presuntamente asesinó a su esposa y a tres miembros de su familia durante un violento ataque ocurrido la madrugada del 23 de enero dentro de una vivienda en Lawrenceville, Georgia, mientras varios niños se escondían aterrados en un armario, informaron las autoridades.

El sospechoso fue identificado como Vijay Kumar, de 51 años, quien enfrenta múltiples cargos por la muerte de Meenu Dogra, de 43 años; Gourav Cumar, de 33; Nidhi Chander, de 37, y Harish Chander, de 38.

Los niños sobrevivieron al ataque

Tras el tiroteo, la policía encontró a tres niños de 7, 10 y 12 años ilesos, ocultos en un armario dentro de la casa. El hijo de 12 años de Kumar y Dogra fue quien realizó la llamada al 911, alertando a las autoridades sobre lo ocurrido.

Los agentes localizaron de inmediato los cuatro cuerpos sin vida dentro de la residencia. Kumar fue encontrado poco después intentando evadir a la policía cerca del lugar y fue arrestado.

Una discusión previa al crimen

Según los investigadores, el ataque habría sido precedido por una discusión acalorada entre Kumar y su esposa antes de que la pareja saliera de su vivienda en Atlanta para visitar a familiares.

Las autoridades no han revelado el motivo exacto de la disputa ni qué desencadenó el ataque, pero señalaron que el caso parece estar relacionado con un incidente de violencia doméstica, aunque la investigación continúa.

Cargos y reacción oficial

Kumar fue acusado de homicidio con malicia, homicidio culposo, crueldad infantil en primer grado y dos cargos de crueldad infantil en tercer grado. La policía indicó que no hay otros sospechosos vinculados al caso.

“Es una situación trágica. Cuatro personas fallecieron al mismo tiempo, sobre todo con niños en casa”, declaró la capitana de la Policía del Condado de Gwinnett, Angela Carter, a WSB-TV. “Es impactante para cualquiera”.

Conmoción en la comunidad

La Misión de la India en Atlanta expresó su pesar por el hecho y confirmó que una de las víctimas era ciudadana india. “Estamos profundamente afligidos por este trágico tiroteo vinculado a una disputa familiar”, indicó en un comunicado.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, Dogra era originaria de Pathankot, India. Kumar y Dogra tenían dos hijas, según una campaña de GoFundMe creada para cubrir los gastos funerarios.

Además, Nidhi Chander era maestra de una escuela primaria en el condado de Gwinnett, según el sitio Gun Violence Memorial.

Violencia armada y parejas íntimas

Organizaciones especializadas han advertido sobre la relación entre armas de fuego y violencia doméstica. Según Everytown Research and Policy, más de dos tercios de los homicidios cometidos por parejas íntimas en Estados Unidos involucran armas de fuego.

En 2023, más de 47,000 personas murieron en el país por lesiones relacionadas con armas de fuego, de acuerdo con el Pew Research Center.

