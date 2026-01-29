Nissan NX8: el nuevo desafío directo al Tesla Model Y

Las líneas de montaje ya no trabajan con maquetas ni con unidades experimentales. Nissan comenzó a fabricar las primeras unidades del NX8, un nuevo SUV eléctrico que nace con una misión clara: competir de frente contra el modelo más influyente del segmento, el Tesla Model Y.

La marca japonesa apuesta por un producto tecnológicamente ambicioso y concebido desde su origen para el mercado chino, hoy el mayor laboratorio mundial para la movilidad eléctrica.

El NX8 no es un simple añadido al catálogo. Representa un cambio profundo en la manera en que Nissan concibe sus futuros desarrollos, apoyándose en la plataforma Tianyan creada junto a su socio Dongfeng y en proveedores tecnológicos locales de primer nivel.

La estrategia busca recuperar protagonismo en un escenario dominado por fabricantes chinos y por Tesla, donde la innovación avanza a una velocidad pocas veces vista en la industria automotriz.

Con este modelo, Nissan intenta demostrar que todavía puede jugar en la primera división del automóvil eléctrico, no solo por diseño, sino por arquitectura eléctrica, software y soluciones de carga.

Un SUV grande para un mercado exigente

El NX8 se ubica en la franja alta del segmento mediano-grande. Con 4.87 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2.917 metros, supera en tamaño al X-Trail y se posiciona como un vehículo familiar amplio, orientado tanto al confort como a los viajes largos.

Su diseño apuesta por superficies limpias, líneas tensas y detalles aerodinámicos como los tiradores enrasados. El objetivo es claro: transmitir modernidad y eficiencia, dos conceptos fundamentales para el comprador chino actual.

Así se presenta el Nissan NX8. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

En el interior, la propuesta también rompe con el estilo tradicional de la marca. El tablero está dominado por tres pantallas de gran formato que concentran la instrumentación, el sistema multimedia y las funciones del vehículo. Todo está pensado para un usuario acostumbrado a interactuar con interfaces digitales avanzadas.

Carga ultrarrápida y dos tipos de motorización

Uno de los argumentos más fuertes del NX8 es su sistema eléctrico. Nissan integró una arquitectura de 800 voltios compatible con tecnología de carga 5C desarrollada junto a CATL. En términos prácticos, esto permite recuperar del 10% al 80% de la batería en alrededor de 12 minutos, un tiempo que redefine la experiencia de uso en trayectos largos.

Las versiones completamente eléctricas alcanzan una potencia máxima de 335 caballos de fuerza (250 kW), suficientes para mover con agilidad un vehículo de este tamaño. Según el ciclo de homologación CLTC, la autonomía se sitúa entre 580 y 650 kilómetros, cifras competitivas dentro de su categoría.

Nissan también ofrecerá variantes EREV (eléctricas de rango extendido), que combinan un motor eléctrico con un propulsor térmico de 1.5 litros encargado de generar energía.

El Nissan NX8. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

En este caso, la potencia conjunta es de 261 caballos. Dependiendo de la batería LFP instalada, el alcance en modo exclusivamente eléctrico varía entre 102 y 185 kilómetros, mientras que la autonomía total supera los 1,000 kilómetros.

Tecnología de conducción autónoma como carta clave

Otro punto diferencial es la incorporación de un sensor LiDAR en el techo, integrado de serie. Este componente es fundamental para los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, que permitirán funciones de navegación autónoma en autopistas y ciudades (NOA), además de estacionamiento completamente automatizado.

Con este equipamiento, el NX8 se convierte en el primer Nissan producido en serie con este nivel de hardware, acercándose a lo que ya ofrecen varias startups chinas especializadas en movilidad inteligente.

El inicio de su comercialización en China está previsto para el primer semestre de 2026. Por ahora, Nissan no ha confirmado exportaciones a otros mercados, pero el propio planteamiento del modelo deja claro que servirá como base conceptual y tecnológica para futuros SUVs eléctricos de alcance global.

