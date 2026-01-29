Quién era la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles y qué se sabe del caso

La policía de Los Ángeles confirmó que Narela Micaela Barreto, una mujer de 27 años de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, fue hallada sin vida luego de estar desaparecida durante varios días. Según contó su hermano a los medios locales, el cuerpo de Narela fue hallado en la calle a cinco cuadras del departamento donde se había mudado hacía apenas una semana. “Estaba tirada y parece que llevaba varios días muerta”, contó.

Las autoridades estadounidenses y el consulado argentino están investigando las causas de su muerte, que aún no han sido reveladas oficialmente. Se analizan cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos movimientos. Lo que se sabe hasta ahora.

Una vida lejos de casa

Narela era originaria de Banfield, en el conurbano bonaerense, donde había crecido y trabajado antes de mudarse a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. En Los Ángeles vivía sola y trabajaba como camarera en un restaurante mientras intentaba establecerse.

Familiares contaron que la joven había estado en contacto con su madre hasta el 21 de enero, cuando fue vista por última vez subirse a un auto de aplicación de viajes. Ese mismo día logró enviar un último mensaje a su mamá, informándole que iba a trabajar, pero luego dejó de responder las llamadas. La policía investiga un ataque en la calle, entre otras pistas.

La búsqueda y el hallazgo

Tras no saber nada de ella por varios días, sus familiares y amigos activaron una intensa búsqueda: publicaron alertas en redes sociales y pegaron carteles en el barrio donde vivía con la esperanza de encontrarla con vida.

La policía de California halló el cuerpo de Narela Micaela Márquez Barreto en el área metropolitana de la ciudad de Los Ángeles Crédito: Fotos subidas por sus familiares a las redes sociales. | Cortesía

Finalmente, luego de varios días de búsqueda, las autoridades confirmaron que Narela fue encontrada muerta en Los Ángeles. Hasta ahora no se han divulgado oficialmente detalles sobre las circunstancias exactas de su muerte ni una causa determinada por parte de la policía local.

Detalles que surgen en la investigación

La investigación sigue en curso y los investigadores están revisando imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos para reconstruir sus últimas horas. También se están analizando pistas sobre su desaparición para establecer qué ocurrió desde el momento en que fue vista por última vez hasta el hallazgo de su cuerpo.

Hasta ahora no se han publicado cargos ni se ha confirmado si hubo terceros involucrados; las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación mientras se esperan más detalles oficiales.

El impacto en la familia

La familia de Narela se ha pronunciado públicamente con mensajes de dolor y despedida. En redes sociales compartieron recuerdos y fotos, y relataron lo difícil que fue enfrentar la incertidumbre durante los días que estuvo desaparecida.

Este caso despertó una ola de atención en redes sociales, especialmente en comunidades argentinas y latinas en Estados Unidos, que expresaron su apoyo y solidaridad con la familia.