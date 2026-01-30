Bentley eleva el listón con el Continental GT S más rápido

Bentley vuelve a demostrar que la electrificación no está reñida con la emoción ni con el carácter más exclusivo del gran turismo.

La firma británica ha presentado una profunda evolución del Continental GT S y su variante descapotable GTC S, dos modelos que no solo elevan el nivel de prestaciones dentro de la gama, sino que redefinen lo que significa rendimiento en un vehículo de lujo híbrido.

Lejos de ser una simple actualización, esta nueva generación representa una declaración de intenciones. Bentley apuesta por un enfoque donde la tecnología híbrida no actúa como un compromiso, sino como un multiplicador de potencia, refinamiento y control dinámico. El resultado es el Continental GT S más rápido y avanzado jamás producido.

Un sistema híbrido que rompe paradigmas

El corazón de esta cuarta generación es un sistema de propulsión híbrido de alto rendimiento que combina un motor V8 biturbo de 4.0 litros con un motor eléctrico integrado.

En conjunto, el sistema entrega 680 caballos de fuerza y un impresionante par máximo de 930 Nm, cifras que superan con holgura al anterior GT S y que incluso dejan atrás al histórico W12 Speed de la generación previa.

Este salto de potencia no es meramente simbólico. El Continental GT S acelera de 0 a 60 mph en solo 3,3 segundos, mientras que el GTC S lo hace en 3,5 segundos.

Ambos alcanzan una velocidad máxima de 190 mph (305 km/h), consolidándose como referentes absolutos dentro del segmento de los grandes turismos de lujo electrificados.

La electrificación también aporta eficiencia real. El sistema híbrido permite recorrer hasta 50 millas (80 km) en modo completamente eléctrico, una cifra notable para un vehículo de este tamaño y prestaciones, ideal para trayectos urbanos sin emisiones locales.

El Bentley Continental GT. Cortesía: Bentley. Crédito: Cortesía

Chasis y dinámica al nivel de un deportivo puro

Más allá de la potencia, uno de los grandes avances del nuevo Continental GT S se encuentra bajo la carrocería. Bentley ha incorporado tecnologías de chasis que anteriormente estaban reservadas para versiones aún más exclusivas, como los GT Speed y Mulliner.

El Bentley Performance Active Chassis integra tracción total activa (AWD), amortiguadores de doble válvula, vectorización de par en ambos ejes y el sistema Bentley Dynamic Ride de 48 V. A esto se suman la dirección a las cuatro ruedas y, por primera vez en un Continental GT S, un diferencial electrónico de deslizamiento limitado (eLSD).

En conjunto, estas soluciones transforman el comportamiento del vehículo. En modo Dynamic, el sistema permite una participación más activa del eje trasero, ofreciendo una conducción más directa y emocional. Para quienes buscan una experiencia todavía más pura, el control de estabilidad puede desactivarse por completo, algo poco habitual en un gran turismo de lujo.

Diseño exterior con identidad deportiva

Visualmente, el Continental GT S y GTC S refuerzan su carácter con una estética claramente orientada al rendimiento. La especificación Blackline introduce una parrilla Matrix en negro brillante, detalles oscurecidos en la carrocería, difusor trasero en negro Beluga y retrovisores con acabados oscuros.

Los faros Matrix LED tintados, hasta ahora exclusivos del GT Speed, aportan una firma lumínica más agresiva y tecnológica. Las llantas de 22 pulgadas de serie refuerzan la presencia del conjunto, con múltiples opciones de acabado en negro brillante y superficies mecanizadas que permiten un alto grado de personalización.

Interior del Bentley Continental GT. Cortesía: Bentley. Crédito: Cortesía

Un interior artesanal con enfoque dinámico

El habitáculo mantiene intacto el ADN artesanal que distingue a Bentley, pero introduce elementos que refuerzan la sensación deportiva. La tapicería bicolor exclusiva, los asientos con diseño acanalado y el uso de materiales técnicos dinámicos en volante, asientos y paneles de puerta crean un ambiente claramente orientado al conductor.

El acabado estándar en negro piano armoniza con el diseño exterior, aunque los clientes pueden optar por fibra de carbono de alto brillo, cueros premium y detalles metálicos con cromo oscuro. Cada elemento está pensado para ofrecer una experiencia envolvente, donde el lujo no compite con la deportividad, sino que la complementa.

