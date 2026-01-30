Declaran culpable a hombre de Indiana que asesinó a su esposa y envío fotos de la escena del crimen

Un hombre de 35 años en Indiana podría pasar el resto de su vida tras las rejas por asesinar a su esposa tras decepcionarse con su reacción a sus gestos del Día de San Valentín, apuñalándola 40 veces con un “cuchillo de cocina enorme” y luego enviando una foto de su cuerpo a su familia y a un hombre con quien creía que mantenía una aventura.

Un jurado del condado de Clark declaró a Taylor James Meyer culpable de un cargo de asesinato por el brutal asesinato de Deborah Meyer, de 36 años, el Día de San Valentín del año pasado, según consta en los registros judiciales.

El jurado emitió el veredicto tan solo horas después de que los abogados de ambas partes finalizaran sus alegatos finales el jueves por la mañana, dando por concluido el juicio de seis días.

Como informó anteriormente Law&Crime, agentes del Departamento de Policía de Jeffersonville acudieron a la casa de la pareja en el número 6600 de Westwood Drive la noche del 14 de febrero tras recibir una llamada de alguien que informaba de que la esposa de Meyer estaba en peligro.

La persona que llamó le dijo al operador de emergencias que había recibido una llamada del teléfono de Deborah Meyer y que la oía gritar pidiendo ayuda.

Al llegar al lugar, los servicios de emergencia tocaron la puerta varias veces, pero no obtuvieron respuesta. La persona que llamó había conducido hasta la casa de Meyer y había hablado con la policía, momento en el que recibió un mensaje con foto del teléfono de Deborah Meyer que mostraba su cuerpo en el suelo. La policía irrumpió entonces y se encontró con una agresiva Taylor Meyer.

Los agentes dijeron que tuvieron que usar “técnicas de control” para detener a Meyer. También dentro de la casa, la policía localizó el cuerpo de Deborah Meyer y a tres niños pequeños menores de 5 años. Deborah parecía haber sido apuñalada unas 40 veces, según escribió la policía en una declaración jurada de causa probable.

En una entrevista con los detectives, Meyer supuestamente confesó haber asesinado a su esposa, explicando que su matrimonio había estado tenso desde que vio una foto de ella de la mano con otro hombre en enero de 2025, refiriéndose a él como su “compañero de trabajo”.

Meyer afirmó que intentó hacerlo todo lo posible para el Día de San Valentín, declarando a la policía que era una noche temática de “Trayendo París a tu casa” para la que pidió a “sus hijos que dibujaran la Torre Eiffel como decoración”.

“Fue lo más difícil que he intentado en mi vida”, supuestamente declaró durante la entrevista. “A ella simplemente le importó un bledo”.

En algún momento después de la cena, Meyer dijo que él y su esposa discutieron y que ella salió de casa “justo cuando su novio salió del trabajo”. Dijo que estaba “molesto” por estar de nuevo en casa con los niños.

“Llevo dos meses quedándome en casa con los niños todos los sábados por la noche mientras ella se va a joder a quien sea y me miente en la cara”, dijo, según la declaración jurada.

Afirmó que ella estuvo fuera unos 20 minutos antes de regresar a casa. Mientras su esposa estaba en el baño, Meyer intentó leer sus mensajes de texto en su “reloj inteligente” y, cuando ella volvió a salir, le exigió su celular.

Ella se negó y ambos se pelearon físicamente. “Declaró que durante la discusión, ella le dio un puñetazo en la cara, que él la agarró, le quitó el celular y le dijo: ‘Soy más fuerte que tú'”, afirma la declaración jurada.

Según Meyer, su esposa le preguntaba constantemente: “¿Qué vas a hacer? ¿Matarme? ¿Vas a lastimarme y dejar a nuestros hijos sin padres?”.

Meyer dijo que luego inmovilizó a su esposa contra el suelo, revisó su teléfono, llamó a su “novio” y le dijo: “Es tu maldita culpa. Quieres arruinar mi matrimonio y destrozar a mi familia”, mientras su esposa gritaba de fondo.

Meyer volvió a estrangular a su esposa y luego, supuestamente, la golpeó en la cabeza varias veces con una botella de vino hasta dejarla inconsciente. Afirmó no estar seguro de si estaba muerta, pero fue a la cocina y agarró un cuchillo de cocina enorme, uno largo, con el que la apuñaló repetidamente en el pecho.

Luego envió una foto del cuerpo de su esposa a su novio, con el texto “Tu culpa”, según la policía.

Un médico forense confirmó que Deborah Meyer había sido apuñalada unas 40 veces.

Meyer permanecerá en la cárcel del condado de Clark hasta su audiencia de sentencia, programada para el 20 de febrero.

