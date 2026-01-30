Mujer acusada de decapitar a su novio en California fue arrestada tras huir a México

Una mujer de 23 años fue arrestada en relación con la decapitación de su novio.

Alyssa Marie Lira fue acusada de un cargo de asesinato y un agravante por delito grave por uso personal de un arma, según anunció la Fiscalía del Condado de Orange el jueves 29 de enero. De ser declarada culpable de ambos cargos, enfrenta una pena máxima de 26 años a cadena perpetua.

Su arresto se produce cinco meses después de que Enrique González-Carbajal, de 55 años, fuera encontrado decapitado en la casa de Lira en Anaheim, California, el 25 de agosto.

Al momento de su muerte, llevaban dos meses saliendo.

Las autoridades identificaron a Lira como sospechosa y se enteraron de que huyó a México, informó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

Los detectives de homicidios en Anaheim trabajaron con el FBI y las autoridades mexicanas para buscar a Lira. Fue encontrada en México meses después y detenida el pasado 22 de enero. Su ubicación exacta no se ha revelado públicamente.

El 23 de enero, fue entregada a los detectives de homicidios de la policía de Anaheim en el puerto de entrada de San Ysidro. La fiscalía no ha revelado ningún posible motivo del crimen.

Lira se encuentra detenida sin derecho a fianza en la Cárcel del Condado de Orange. Su comparecencia está programada para el 13 de febrero.

“Nada —ni el tiempo, ni la distancia, ni las fronteras— obstaculizará nuestra búsqueda de justicia”, declaró el fiscal de distrito Todd Spitzer en el comunicado.

“Las fuerzas del orden del Condado de Orange seguirán haciendo todo lo posible para cumplir con nuestra misión y responsabilizar a los criminales por los actos atroces que cometen”, continuó.

“Esta investigación y este proceso son un testimonio de la tenacidad y la dedicación del Departamento de Policía de Anaheim, la Fiscalía del Condado de Orange y nuestros socios federales e internacionales para identificar a una asesina a sangre fría, rastrearla en un país extranjero y traerla de regreso a los Estados Unidos para enfrentar todo el peso de la ley”, dijo Spitzer.

