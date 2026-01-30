Qué tipo de iluminación puede empeorar tu descanso

Dormir bien es fundamental para la salud física y mental, pero muchas veces pasamos por alto un factor clave: la iluminación. La luz que nos rodea, especialmente antes de dormir, puede afectar la calidad de nuestro descanso y provocar insomnio o sueño interrumpido. En esta nota encontrarás información sobre qué tipos de iluminación empeoran tu sueño para que puedas hacer algunos cambios simples que te ayudarán a dormir mejor.

Las luces directas y fuertes pueden llegar a ser molestas, pero además pueden afectar tu descanso. Crédito: Gilbert T | Shutterstock

Luz azul: la mayor enemiga del sueño

La luz azul es emitida por teléfonos, tablets, computadoras y televisores. Aunque es útil durante el día para mantenernos alerta, su exposición por la noche interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Esto puede retrasar el inicio del descanso y reducir la calidad del sueño profundo.

Luz blanca intensa y fría

Las bombillas de luz blanca fría, con tonos azulados o muy brillantes, pueden dificultar la relajación antes de dormir. Este tipo de iluminación simula la luz del día y envía señales al cerebro de que aún es hora de estar activo, dificultando que el cuerpo se prepare para el sueño.

Iluminación directa y concentrada

Lámparas con luz directa y muy intensa, como focos de escritorio o luces de techo potentes, pueden crear un ambiente poco propicio para dormir. La exposición prolongada a luces fuertes en la noche aumenta la actividad cerebral y retrasa la sensación de somnolencia.

¿Cómo elegir iluminación que favorezca el descanso?

Para mejorar la calidad del sueño, conviene optar por luces cálidas o amarillas en las horas previas a dormir. Las bombillas de baja intensidad, con tonos cálidos (2700–3000 K), ayudan a relajar el cuerpo y la mente. También es recomendable:

Usar lámparas de mesa o luces indirectas en lugar de iluminación directa.

Reducir el tiempo frente a pantallas al menos 30–60 minutos antes de dormir.

Considerar filtros o aplicaciones que disminuyan la luz azul en dispositivos electrónicos.

Mantener la habitación lo más oscura posible durante la noche para favorecer un sueño profundo.

Poner cortinas más oscuras también puede ayudarte a dormir mejor durante el día. Crédito: Toru Kimura | Shutterstock

¿Por qué cuidar la iluminación es clave para tu salud?

Dormir mal no solo afecta la energía diaria, sino que también puede aumentar el estrés, afectar la memoria y debilitar el sistema inmunológico. Ajustar la iluminación antes de dormir es una medida simple y efectiva para mejorar tu descanso y bienestar general.

Pequeños cambios en la luz de tu hogar pueden marcar la diferencia entre noches de sueño reparador y despertares constantes. Controlar la luz es cuidar tu descanso.

También te puede interesar

· Convierte tu techo en un “tragaluz” inteligente: así es la Stecutts Smart Blue Sky Light

· Por qué todos los inquilinos necesitan tener un seguro

· Feng shui en casa: armoniza tu hogar para mejorar el bienestar