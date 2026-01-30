TikTok actualiza su política de privacidad: puede recopilar información sobre tu estatus migratorio y orientación sexual

La nueva política de privacidad de TikTok está causando un auténtico revuelo entre sus usuarios estadounidenses, y no es para menos. Tras el cambio de propiedad que puso a la app en manos de inversionistas estadounidenses, la plataforma actualizó sus términos de privacidad y millones de usuarios recibieron una notificación in-app que los llevó a leer la letra pequeña por primera vez .

Lo que encontraron no les gustó nada: TikTok puede recopilar información sensible que incluye el estatus migratorio de los usuarios, su orientación sexual, información sobre su vida sexual, si son transgénero o no binarios, e incluso datos sobre su origen racial y étnico . Las redes sociales se han llenado de usuarios alarmados compartiendo capturas de pantalla y algunos amenazando con eliminar sus cuentas definitivamente .

La política que desató el pánico colectivo

El documento de privacidad actualizado especifica que TikTok podría procesar información del contenido que publican los usuarios o de encuestas que completen, incluyendo detalles sobre “origen racial o étnico, origen nacional, creencias religiosas, diagnósticos de salud mental o física, vida sexual u orientación sexual, estatus como transgénero o no binario, ciudadanía o estatus migratorio, o información financiera” .

Sin embargo y pese a que puede resultar sorpresa para muchos, este lenguaje no es nuevo. La misma redacción ya aparecía en la política de privacidad anterior de TikTok desde agosto de 2024, mucho antes del cambio de propiedad . Entonces, ¿por qué el pánico ahora? La respuesta tiene mucho que ver con el momento político que están viviendo los estadounidenses.

El clima político actual en Estados Unidos ha escalado dramáticamente en temas de inmigración. Bajo la administración Trump, la aplicación de leyes migratorias se ha intensificado con protestas masivas en todo el país, particularmente en Minnesota, donde cientos de negocios cerraron en una especie de “blackout económico” para protestar contra la presencia de agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) en el estado . Estas tensiones han llevado a miles de arrestos e incluso a la muerte de Renée Good, una ciudadana estadounidense .

En este contexto, ver que una app tan popular como TikTok menciona explícitamente que puede recopilar datos sobre tu estatus migratorio obviamente genera miedo. Y no es paranoia: es una preocupación legítima cuando el gobierno está intensificando las operaciones de deportación.

Por qué TikTok incluye este tipo de lenguaje

TikTok no está siendo particularmente invasivo o malvado al incluir este lenguaje, simplemente está cumpliendo con la ley . Específicamente, está siguiendo las regulaciones de privacidad de estados como California, que tiene leyes muy estrictas al respecto.

La Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y la Ley de Derechos de Privacidad de California (CPRA) exigen a las empresas que informen a los consumidores cuando recopilan “información sensible” . Y estas leyes definen muy específicamente qué se considera sensible: desde números de seguro social hasta geolocalización precisa, información genética, datos biométricos, y sí, también ciudadanía, estatus migratorio, orientación sexual y vida sexual .

De hecho, el estatus de ciudadanía e inmigración fue añadido específicamente a la categoría de “información personal sensible” cuando el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley AB-947 el 8 de octubre de 2023 .

Jennifer Daniels, socia del bufete Blank Rome, lo explica claramente: “TikTok está obligado bajo esas leyes a notificar a los usuarios en la política de privacidad que se está recopilando información personal sensible, cómo se está usando y con quién se está compartiendo” .

Su colega Philip Yannella añade que TikTok probablemente decidió ser tan específico por preocupaciones sobre litigios, ya que últimamente han visto varias demandas bajo la Ley de Invasión de Privacidad de California de abogados alegando “la recopilación de datos raciales, migratorios y étnicos” .

¿TikTok está espiándote para conocer tu información personal?

Cuando TikTok dice que “puede” recopilar esta información, principalmente se refiere a que podría procesarla si tú la compartes en tus videos o en encuestas . La app no está necesariamente escaneando tu documentación migratoria o espiándote de formas invasivas.

Como explica Ashlee Difuntorum, abogada de KHIKS: “TikTok esencialmente está diciendo que si divulgas algo sensible, esa información se convierte en parte del contenido que la plataforma técnicamente ‘recopila'” . Las políticas como esta suelen verse alarmantes porque están escritas para reguladores y abogados, no para consumidores ordinarios.

Otras redes sociales tienen políticas similares, aunque algunas son menos específicas. Meta (Facebook e Instagram), por ejemplo, también tiene una política bastante detallada, aunque no menciona específicamente “estatus migratorio” en sus ejemplos .

Los legisladores estadounidenses temían que la propiedad de ByteDance (empresa china) pusiera en riesgo a los ciudadanos estadounidenses, ya que las leyes chinas requieren que las empresas asistan con la inteligencia estatal .

Ahora resulta que la gente en Estados Unidos está más preocupada por la potencial vigilancia de su propio gobierno que por la de China . Es un giro de eventos que nadie vio venir.

La lección aquí es clara: compartir contenido en redes sociales siempre conlleva riesgos, especialmente bajo gobiernos que pueden usar esa información contra sus propios ciudadanos. Las apps recopilan cantidades masivas de datos, y los gobiernos pueden promulgar leyes para acceder a ellos . El cambio de propiedad de TikTok no ha hecho que la app sea más peligrosa, pero el momento político actual definitivamente ha hecho que los usuarios sean más conscientes de lo que están compartiendo.

Sigue leyendo:

• ¿Quiénes son los nuevos dueños de TikTok en Estados Unidos?

• Usuarios reportan fallos en TikTok tras cambio de dueños

• Se grabó 11 segundos en TikTok y le cambió la vida: esto fue lo que hizo