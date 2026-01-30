Trump nomina a Kevin Warsh como candidato a presidente de la Reserva Federal

El presidente Trump anunció a Kevin Warsh como candidato para reemplazar a Jerome Powell, actual presidente de la Reserva Federal (Fed).

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el mandatario de la nación aseguró que la gran experiencia del exbanquero neoyorquino contribuirá a manejar de una manera más eficiente la economía del país.

“Me complace anunciar que estoy nominando a Kevin Warsh para ser PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL SISTEMA DE LA RESERVA FEDERAL.

Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no dudo de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor. Además, es un personaje central y nunca te decepcionará. ¡Felicidades, Kevin!”, indica el texto.

Desde hace meses, Trump hizo pública la incomodidad que le producen las decisiones tomadas por Jerome Powell con respecto a las tasas de interés. Sin embargo, está fuera de su alcance cualquier opción de removerlo de su puesto y deberá esperar hasta mayo, cuando finalice la etapa del funcionario, para reemplazarlo.

“Si contara con la ayuda de la Reserva Federal, sería más fácil, pero ese inepto pronto se irá”, expresó hace un par de semanas el republicano de 79 años durante un discurso emitido en Detroit, donde habló de los logros de su administración.

Jerome Powell ha soportado las severas críticas de Donald Trump hacia su desempeño al frente de la Reserva Federal y su gestión termina en mayo. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Bajo la perspectiva del magnate neoyorquino, Warsh resulta una apuesta interesante, pues además de haberse desempeñado en su momento como banquero de Morgan Stanley, también llegó a fungir como asesor económico del expresidente George W. Bush.

De hecho, desde hace tiempo, Kevin Warsh figuraba entre las principales opciones para asumir el mando de la Fed, pues se considera que su hipotética designación enviaría un mensaje positivo a los mercados financieros.

Cabe señalar que también se llegó a especular que Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional, podría ser nominado. No obstante, Trump considera que su desempeño le resulta más adecuado en las tareas actuales.

“Está haciendo un trabajo tan sobresaliente trabajando conmigo y mi equipo en la Casa Blanca, que simplemente no quería dejarlo ir”, señaló en una publicación adicional.

