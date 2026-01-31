Autoridades de Louisiana capturan a 8 peligrosos reos que se fugaron de una prisión

Ocho reclusos que escaparon el viernes del Centro de Detención Riverbend, en la parroquia de East Carroll, se encuentran nuevamente bajo custodia, informó la Policía Estatal de Louisiana la madrugada del sábado.

La policía estatal confirmó poco después de la medianoche que los tres últimos fugitivos, Krisean Salinas, Destin Brogan y Kopelon Vicknair, fueron capturados tras una operación de búsqueda realizada por la Policía Estatal de Louisiana con la ayuda de varias agencias locales, estatales y federales.

Sus arrestos se produjeron horas después de que las autoridades anunciaran la captura de Kevin Slaughter Jr. y Kolin Loney la noche del viernes.

La Policía Estatal de Louisiana informó que Kevin Slaughter Jr., de 25 años, y Kolin Loney, de 21, fueron capturados y arrestados poco después de la fuga con la ayuda de varias agencias locales, estatales y federales, incluyendo el Servicio de Alguaciles de EE.UU. y el FBI.

**UPDATE** Eight Inmates Escape East Carroll Parish Jail



UPDATE – 1/31/2026 at 12:15 a.m.



Krisean Salinas, Destin Brogan, and Kopelon Vicknair have all been captured. All fugitives have now been apprehended. pic.twitter.com/qm1TUet6XP — LA State Police (@LAStatePolice) January 31, 2026

Savon Wheeler, de 31 años, Hugo Molino, de 27, y Trenton Taplin, de 29, fueron puestos nuevamente bajo custodia ese mismo día.

Tras la fuga, las autoridades advirtieron que los 8 reos deben ser considerados armados y peligrosos. No se han dado detalles de cómo los prisioneros lograron escapar.

Varios de los fugitivos se encontraban recluidos en el centro de detención a la espera de juicio por cargos de asesinato.

Según WBRZ, Brogan está acusado de un tiroteo mortal ocurrido en 2022 en un complejo de apartamentos de Baton Rouge, mientras que Vicknair también se encuentra detenido por un cargo de asesinato en segundo grado.

Trenton Taplin enfrenta cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato relacionados con un tiroteo en 2020.

