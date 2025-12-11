Una mujer descubrió en su coche a un reo que se fugó de prisión en Carolina del Norte

Una mujer de Carolina del Norte tuvo un descubrimiento impactante por la mañana antes de ir a trabajar, al encontrar a un recluso fugado que se escondía en su coche.

Marie Steinburg, de Edenton, Carolina del Norte, caminó por la entrada hacia su coche aproximadamente a las 7:30 a. m. del lunes 8 de diciembre, según informa WAVY. Tras asumir que había cerrado el coche la noche anterior, se sorprendió con lo que encontró.

“Abrí el coche y debí asustar al tipo, porque lo siguiente que recuerdo es que vi algo moviéndose en mi asiento trasero y retrocedí porque pensé: ‘Hay alguien en mi coche’”, declaró Steinburg a WAVY.

Charles Babb, un recluso que escapó del Centro de Detención del Condado de Chowan en Edenton, se había fugado la noche del 7 de diciembre, según informó el medio. Babb, de 23 años, presuntamente usó “una pequeña arma blanca portátil para forzar su salida de la cárcel y reincorporarse a la comunidad”, escribió la Oficina del Sheriff del Condado de Chowan en un comunicado compartido en redes sociales.

Los registros judiciales consultados por People indican que Babb fue acusado de un delito grave en relación con la fuga, además de allanamiento de morada, hurto y posesión de propiedad robada.

“No dejaba de decir: ‘Lo siento, lo siento, lo siento. Tengo mucho frío. Tengo mucho frío’. Y, ¿sabes?, me sobresalté y sé que él también”, declaró Steinburg a WAVY. “Y le dije: ‘Bueno, oye, déjame entrar a buscarte un abrigo’. Pensé: ‘Intentaré fingir que era una madre’, porque no sabía si era peligroso o no”.

Steinburg declaró al medio que Babb le preguntó si podía usar un teléfono y si había un McDonald’s cerca.

“Pensé que si yo era amable con él, él sería amable conmigo”, añadió Steinburg. “No sé, simplemente pensé que era lo correcto porque no sabía si realmente era peligroso”. Luego salió del coche y huyó, todavía con su uniforme naranja de prisión.

Steinburg entró y le pidió a su esposo, el exsenador estatal Bob Steinberg, que llamara a la policía, según informa WAVY.

“Todo salió como debía salir. Y gracias a Dios todos estaban a salvo”, declaró Bob Steinburg a WAVY. “Estaba muy orgulloso de mi esposa. Es decir, la forma en que lo manejó, tal como lo escucho ahora, de ella y de otros, es que realmente hizo un gran trabajo intentando no alarmar al joven, pero al menos tener una conversación con él”.

Posteriormente, la policía detuvo a Babb y lo llevó de vuelta a la cárcel.

“De ahora en adelante, se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias de la fuga y garantizar que se implementen medidas preventivas para evitar que se repita”, escribió el Centro de Detención del Condado de Chowan en un comunicado.

