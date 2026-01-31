Imelda Tuñón niega que le pidiera el divorcio a Julián Figueroa poco antes de su muerte

La cantante Imelda Tuñón, quien estuviera casada con Julián Figueroa, no ha dejado de estar en la mira tras la muerte del hijo de Maribel Guardia y ahora lo hace por los comentarios que hizo Marco Chacón sobre ella.

En un reciente encuentro que tuvo con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el reconocido abogado reveló que Imelda le pidió el divorcio a Julián meses antes de su lamentable muerte.

“Lo que sí puedo decir es que ella estuvo promoviendo el divorcio, buscó un abogado para divorciarse. Ahí está el abogado, ahí están las pláticas con el abogado. Se acercaron a mí a través de ese abogado y, en ese entonces, cuando ella buscó el divorcio, ella quería quedarse con el rancho de Las Palmas, así se lo hizo ver al abogado, ese es un hecho real”, comentó Marco Chacón ante la prensa.

En la misma entrevista compartió que los problemas entre Julián e Imelda llegaron a tal punto que, incluso, ya no dormían juntos porque ella lo corrió de su recámara.

“Otro hecho real es que ella lo sacó de su habitación y lo mandó a vivir al cuarto de invitados de la casa, donde Julián falleció, donde ya llevaba prácticamente un año separado de ella”, continuó Chacón.

Los dichos del abogado no pasaron desapercibidos para Imelda Tuñón, quien por medio de sus historias de Instagram desmintió todo lo que se dijo sobre ella recientemente y hasta compartió fotos que tirarían por la borda lo dicho por Marco Chacón.

“Claramente no lo corrí del cuarto porque le tomé esta foto en nuestro cuarto, 4 meses antes de que falleciera”, argumentó Imelda acompañada de una foto con fecha del 18 de diciembre del 2022.

Al igual, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, señaló que ella nunca le pidió el divorcio a Julián Figueroa y calificó como mentiras lo dicho por Chacón.

“Tampoco sabía yo (que estaba en proceso de divorcio). Una vez más Marco miente deliberadamente porque yo nunca solicité un divorcio y cae en falsedad de declaraciones. Yo jamás promoví un divorcio y ni lo hubiera promovido”, se sinceró la mamá del pequeño José Julián, quien parece seguirá en una guerra de declaraciones con Marco Chacón, pero también con Maribel Guardia.

Sigue leyendo: