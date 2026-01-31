Powerball Double Play en vivo: premio y números ganadores del sábado 31 de enero de 2026

Durante este sábado se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 31 de enero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

14 18 19 31 59 13

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes marcar la función Double Play a tu boleto de Powerball y solo pagarás $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play se reclaman en el estado donde acudiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan comprado el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

Dispones de 90 días y un año para acudir a tu administración a canjear tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su siguiente juego el martes 3 de febrero

Resultados de otros sorteos de la lotería: