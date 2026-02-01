Muere ciudadano estadounidense con enfermedad rara tras detención de su padre por ICE

La familia de Wael Tarabishi, un ciudadano estadounidense con enfermedad de Pompe avanzada, acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de haber contribuido directamente a su muerte al detener a su padre y cuidador de tiempo completo, a pesar de que el joven se encontraba gravemente enfermo y dependía de él para sobrevivir.

Wael falleció el viernes en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Metodista Mansfield, al sur de Dallas, semanas después de que su padre, Maher Tarabishi, fuera arrestado durante un control migratorio de rutina el 28 de octubre y recluido en el Centro de Detención Bluebonnet, en Anson, Texas.

Este es el mensaje de Wael Tarabishi, un joven estadounidense con una discapacidad grave, pidiendo ayuda para su padre, Maher, detenido por la policía migratoria.

Maher es jordano y lleva décadas viviendo en Estados Unidos con un permiso judicial para cuidar de su hijo,… pic.twitter.com/8j0b0SlS7N — Almudena Ariza (@almuariza) January 29, 2026

“Lo mataron cuando se llevaron a su padre”

Maher, de 62 años, había sido el principal cuidador de su hijo durante más de 30 años, encargándose del manejo de su respirador, sonda de alimentación, medicamentos y cuidados médicos especializados. La familia asegura que la salud de Wael se deterioró rápidamente tras la separación.

“La culpa es del ICE. Quizás no lo mataron de un tiro, pero lo mataron cuando se llevaron a su padre”, declaró Shahd Arnaout, nuera de Maher, al Fort Worth Star-Telegram.

Wael, que no podía moverse ni respirar por sí solo debido a un trastorno genético poco frecuente que provoca debilidad muscular progresiva, fue hospitalizado dos veces después del arresto de su padre. En noviembre fue tratado por sepsis y neumonía, y a finales de diciembre ingresó nuevamente en cuidados intensivos tras una infección estomacal que comprometió su sonda de alimentación.

Esa segunda hospitalización se prolongó por 30 días y concluyó con su muerte el viernes por la tarde, luego de que su familia firmara una orden de no resucitar ante la falla multiorgánica.

Peticiones humanitarias rechazadas

Durante los últimos días de vida de Wael, la familia solicitó de forma urgente la liberación temporal de Maher para que pudiera acompañar a su hijo mientras agonizaba. La petición fue denegada, y Maher se enteró del fallecimiento durante una llamada telefónica desde el centro de detención.

“Wael era ciudadano estadounidense y pidió que su padre estuviera a su lado. Su país le falló”, afirmó Arnaout.

ICE sostuvo en un comunicado que no había recibido una solicitud formal para que Maher asistiera al funeral y reiteró que las liberaciones humanitarias se evalúan caso por caso. La agencia describió a Maher como un “extranjero criminal” y alegó vínculos con la Organización para la Liberación de Palestina, una acusación que la familia niega categóricamente.

Un caso bajo escrutinio nacional

Maher Tarabishi, ciudadano jordano, ingresó a Estados Unidos en 1994 con una visa de turista que posteriormente expiró. Su familia asegura que ha cumplido con los requisitos migratorios y asistido regularmente a sus controles. El viernes, su abogado presentó una moción para reabrir su caso de asilo, tras descubrir que su anterior representante legal ejercía sin licencia válida.

El caso generó repercusión nacional luego de que la cantante Billie Eilish compartiera la historia en redes sociales, reavivando el debate sobre las políticas de detención migratoria y su impacto humanitario.

Maher Tarabishi permanece bajo custodia del ICE, mientras su familia y defensores de derechos civiles exigen su liberación para que pueda despedir a su hijo y asistir a su funeral, calificándolo como un derecho humano básico.

Sigue leyendo:

–Acusan a adolescentes inmigrantes de apuñalar hasta la muerte a indigente en Chicago

–Sin mucho que celebrar familias de inmigrantes bajo custodia de ICE

–Madre hondureña denuncia que agentes de ICE lanzaron bombas lacrimógenas en su casa: “Me quitaron a mis bebés”