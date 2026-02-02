Aether & Iron: lo nuevo de guionistas de Mass Effect y Far Cry llegará en el primer semestre de 2026

Aether & Iron, un nuevo RPG narrativo desarrollado por Seismic Squirrel, llegará a PC (Steam) durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con la información compartida por el estudio. Por el momento, el juego ya cuenta con una demo gratuita disponible en Steam, lo que permite conocer su propuesta antes del lanzamiento.

El proyecto ha llamado la atención, entre otras cosas, por su equipo de escritura ya que el estudio señala que el juego está escrito por guionistas que han participado en series como Mass Effect, Far Cry y Sovereign Syndicate. Aether & Iron se plantea como un título centrado en historia, decisiones y progresión de personaje, con un sistema de combate por turnos que gira alrededor de vehículos.

Un RPG ambientado en una Nueva York alternativa de los años 30

Aether & Iron está ambientado en una Nueva York alternativa durante la década de 1930, pero con un cambio tecnológico que altera por completo la ciudad: el descubrimiento del “éter”, descrito como el componente clave de una nueva tecnología antigravitacional. Según la premisa oficial, este avance convirtió a la ciudad en una metrópolis vertical, un detalle que define el contexto del mundo y la forma en que se entiende su sociedad.

En esta versión de Nueva York, el jugador toma el rol de Gia, una contrabandista que se mueve por rutas clandestinas y zonas controladas por distintos poderes. La historia arranca con un trabajo que deriva en una conspiración capaz de amenazar a toda la ciudad. En el proceso, el juego plantea reencuentros con viejos conocidos, la aparición de nuevos enemigos y una trama que empuja al jugador a tomar decisiones que impactan el rumbo de la protagonista y el futuro de la ciudad.

En lo visual, el juego se describe con una estética decopunk, inspirada en el período art decó y en los Detective Comics de la década de 1930, lo que marca su identidad artística y su tono general.

Decisiones, tiradas de dados y progresión: Agallas, Engaño y Astucia

Seismic Squirrel define Aether & Iron como un RPG narrativo donde las decisiones importan. La información disponible indica que las elecciones del jugador no solo afectan escenas puntuales, sino que pueden modificar la historia de Nueva York y el destino de sus ciudadanos, planteando consecuencias sobre si la ciudad —en un entorno descrito como corrupto— logra o no encontrar esperanza.

El sistema de progreso gira alrededor de tres habilidades principales: Agallas, Engaño y Astucia. Estas estadísticas influyen tanto en el desempeño en combate como en situaciones sociales, reforzando la idea de que el avance del personaje no se limita a “pelear mejor”, sino también a tener más herramientas para resolver conversaciones, negociaciones o conflictos.

Otro detalle relevante es el componente de azar pues el estudio señala que el jugador estará “a una tirada de dados” del éxito o el fracaso. Esto sugiere un enfoque donde las probabilidades se pueden mejorar mediante habilidades y decisiones, pero sin garantizar resultados perfectos en cada encuentro.

En el apartado de audio, el juego contará con voces originales en inglés, con énfasis en escuchar historias de los ciudadanos del mundo del juego, lo que refuerza su foco narrativo.

Combate por turnos con vehículos a éter, compañeros y personalización

Una de las características centrales de Aether & Iron es su combate: en lugar de combates tradicionales centrados en personajes a pie, el juego utiliza batallas por turnos con vehículos. El jugador podrá reunir una flota de “vehículos a éter” y desbloquear opciones tácticas nuevas, con el objetivo de ampliar la variedad de estrategias disponibles en cada enfrentamiento.

La personalización también forma parte de la estructura jugable. El estudio menciona mejoras para los vehículos con armas y armaduras, además de herramientas asociadas a la vida de contrabando: compartimentos secretos, máquinas de humo y lanzallamas. En paralelo, el jugador podrá reclutar compañeros con talentos únicos, y el juego promete que cada uno tendrá una historia propia que se puede ir descubriendo durante la campaña.

Fuera del combate, la propuesta incluye elementos ligados a la clandestinidad como recorrer caminos secretos, esquivar enemigos, ocultar contrabando y mantenerse por delante de figuras de poder que persiguen a Gia. En conjunto, el juego mezcla exploración narrativa, decisiones, progresión de habilidades y estrategia por turnos basada en vehículos.

En cuanto a disponibilidad, Aether & Iron está confirmado para Steam y llegará con soporte para múltiples idiomas: inglés, español (España y Latinoamérica), francés, alemán, polaco, ruso, portugués (Brasil) y chino simplificado. Por ahora, el estudio mantiene la ventana general de lanzamiento en la primera mitad de 2026.

Sigue leyendo:

• El fin del formato físico en Xbox es oficial: el dato de ventas de 2025 que lo cambia todo

• Detalles filtrados de la próxima Xbox muestran un salto generacional impresionante

• PS5 más barata que nunca: estos son los nuevos precios de la estándar, digital y Pro por el Cyber Monday