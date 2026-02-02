El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

Se viven actualmente momentos muy obscuros en Estados Unidos. Entre los escándalos generados por las filtraciones parciales de los expedientes del caso Epstein—que dejan muy mal paradas a las élites estadounidenses, salpicando inclusive al mismísimo presidente—la enorme polarización económica, política y social extrema, el deterioro inminente de su sociedad e infraestructura y una epidemia letal de adicción a las drogas enmarcada en lo que se conoce como “crisis del fentanilo”, esta nación enfrenta un momento sumamente difícil. La élite en el poder estadounidense parece entonces necesitar de algunos distractores que funcionen como “cortina de humo” para disfrazar el declive inminente de la otrora potencia. En este contexto, surge una retórica francamente peligrosa y teorías conspirativas que tienen buena recepción entre aquellos que, por desencanto y desesperación tienden a caer en estos fraudes, o entre otras figuras que capitalizan con estos discursos electoral o políticamente al generar división por todos los medios necesarios.

Así, en tiempos de teorías conspirativas, surge un libro que, por sus argumentos—pueriles, sin sustento y sin sentido aparente—parece de ficción y no debería ser tomado en serio. Me refiero al nuevo libro (ahora bestseller) de Peter Schweizer, influyente investigador político y comentarista estadounidense, conocido sobre todo por sus libros y reportajes sobre corrupción política, conflictos de interés y finanzas de élites políticas, especialmente las estadounidenses. Schweizer es una figura influyente en círculos conservadores. Es presidente del Instituto de Rendición de Cuentas del Gobierno (Government Accountability Institute, GAI), un think tank conservador dedicado a investigaciones sobre corrupción y ha estado afiliado a la Fundación Heritage, hoy uno los centros de pensamiento conservadores más prominentes de Estados Unidos y que ha marcado la agenda de gobierno de Trump a través del denominado “Proyecto 2025”. Autor de libros como Blood Money, Clinton Cash, Secret Empires y Red-Handed, escribe ahora The Invisible Coup: How American Elites and Foreign Powers Use Immigration as a Weapon (El Golpe Invisible: Cómo las Élites Estadounidenses y los Poderes Extranjeros Usan la Inmigración como Arma).

Este polémico manuscrito presenta a la inmigración como una herramienta de cambio político encubierto. Sin mucha evidencia o datos duros—y más bien basado en ideología e inferencias—Schweizer argumenta que actores tanto internos como externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para influir en la política estadounidense. Entre otras cosas, también señala que la extensa presencia consular de México en Estados Unidos (el país cuenta con 53 consulados en comparación con Inglaterra y China, que tienen seis y siete respectivamente) forma parte de una estrategia deliberada con el fin de influir en elecciones y debilitar la soberanía estadounidense.

Sí, leyó usted bien, sin proporcionar evidencia contundente—y más bien basado en ideología e inferencias—Schweizer llega a esta conclusión, que aunque resulta popular para un público ávido de espectáculo y razonamientos fáciles en tiempos convulsos, parece más bien una burda teoría de conspiración. El argumento resulta poco serio pues históricamente México ha mantenido una extensa red consular en el vecino país, quien es su principal socio comercial. Cabe señalar que dicha red ha adolecido siempre de capacidad de organización y mantiene muchísimas otras carencias, principalmente en lo que se refiere recursos y apoyo efectivo para las comunidades de paisanos que tienen serias necesidades en Estados Unidos. Parece hasta ridícula la posibilidad de un golpe y conspiración de los “malvados” mexicanos contra el orden político en Estados Unidos. El golpe del que habla Schweizer es “invisible”, quizás porque es imposible detectarlo o verlo—cabe la posibilidad entonces de que no exista. No obstante la puerilidad y sinrazón del argumento en el libro, esto puede ser de gran peligro, considerando la narrativa trumpista hoy en día que plantea una posible incursión militar de Estados Unidos en territorio mexicano con todas sus nefastas potenciales consecuencias

Lo que no se puede poner en duda es el aparato de mercadotecnia política que ha ayudado a promover el libro y lo hace accesible a una enorme audiencia. El apoyo que ha recibido este material desde la élite en el poder de Estados Unidos e incluso desde el ejecutivo ha sido notable. Donald Trump promovió y respaldó públicamente The Invisible Coup al tiempo en que se hizo fuerte promoción al material vinculada al ecosistema mediático afín a Trump. El libro ha llegado al puesto número 1 en ventas en la categoría de no ficción en importantes listas de libros en Estados Unidos, incluyendo la lista de bestsellers del New York Times, al ocupar el primer lugar en la semana más reciente publicada.

La respuesta por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum debería ser mucho más enérgica; este tipo de conspiranoias peligrosas deben denunciarse con mucha más fuerza. Asimismo, esta retórica debería causar revuelo entre el pueblo de México; es preciso eventualmente tomar cartas en el asunto y exigir datos duros y evidencia de la conspiración planteada por el autor de este bestseller. Las teorías conspirativas contenidas en el manuscrito de Schweizer se inscriben dentro de una narrativa mucho más compleja y peligrosa que se acompaña de una especie de elegía de la adicción a las drogas en las zonas rurales de la Unión Americana y la crisis del fentanilo (Hillbilly Elegy) en muchas regiones que se atribuye exclusivamente a los carteles de origen mexicano—eliminando cualquier responsabilidad del lado de la demanda por drogas. Esta retórica, para algunos, justificaría la intervención militar en territorio mexicano que ha planteado Trump desde su primer mandato.

