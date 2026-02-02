El tiempo de hoy en Dallas para este lunes 2 de febrero

Durante la noche, la temperatura será de 52 grados Fahrenheit (11ºC), con una probabilidad de precipitación del 49%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 16.16 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:22 h y se pondrá a las 18:01 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que tendremos nubes y claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas tendrán una variación entre los 37 y los 64 grados Fahrenheit (3 y 18ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 49% por la mañana, 3% por la tarde y 49% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura otros tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

