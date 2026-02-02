Las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal amenaza de muerte en mujeres

En 2023, las enfermedades cardíacas representaron el 20% de las muertes en mujeres en Estados Unidos, superando al cáncer, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). No obstante, solo el 56% de las mujeres son conscientes de esta amenaza.

“Es la principal causa de muerte en mujeres de todas las edades, por lo que, a partir de los 18 años, morirán más mujeres de enfermedad cardíaca que de cáncer de mama”, dijo a ABC News la Dra. C. Noel Bairey-Merz, profesora de cardiología y directora del Centro Cardíaco para Mujeres Barbra Streisand en Cedars-Sinai.

Explica que describir el dolor en mujeres como “atípico” es erróneo. Los síntomas de un ataque cardíaco pueden diferir significativamente entre géneros, haciendo difícil su detección. Las mujeres a menudo reportan dolor en la parte superior de la espalda, el cuello, el brazo y la mandíbula, así como náuseas y dificultad para respirar, lo cual puede ser confuso y diferir de los síntomas clásicos de ataque cardíaco.

Barreras para la detección y tratamiento

Las mujeres suelen tardar más en buscar atención médica durante un ataque cardíaco, en comparación con los hombres. También enfrentan la desventaja de que sus síntomas a menudo son desestimados.

En este sentido, la Dra. Harmony Reynolds, directora del centro de salud cardiovascular de la mujer y directora asociada del centro de investigación clínica cardiovascular de NYU Langone Health, entrevistada por ABC News, destaca la necesidad de que las mujeres aborden sus síntomas con los médicos y pidan evaluaciones exhaustivas para prevenir tragedias innecesarias.

Factores de riesgo cardíaco en mujeres

Las enfermedades cardíacas afectan a las mujeres de manera distinta a los hombres, con factores de riesgo tanto tradicionales como específicos del sexo femenino. Estos últimos suelen potenciar el riesgo cardiovascular de forma única.

Factores tradicionales

Comparten impacto con los hombres, pero algunos son más pronunciados en mujeres.

Hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes mellitus elevan el riesgo de cardiopatía isquémica 1,5 a 2 veces más en mujeres.

Tabaquismo y obesidad aumentan significativamente el riesgo cardiovascular.

Sedentarismo y colesterol alto son controlables con cambios en el estilo de vida.

Factores específicos en mujeres

Estos están ligados a etapas reproductivas, hormonales o condiciones únicas.

Menopausia: bajos niveles de estrógeno incrementan el riesgo de enfermedad cardíaca.

Complicaciones en el embarazo: preeclampsia, diabetes gestacional o hipertensión gestacional elevan el riesgo a largo plazo.

Estrés emocional y depresión: afectan más el corazón femenino y dificultan el manejo de otros riesgos.

Antecedentes familiares tempranos y enfermedades autoinmunes como lupus o esclerodermia.

Protección de la salud cardíaca

Tanto hombres como mujeres deben seguir pautas de salud, como las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, que incluyen una alimentación adecuada, ejercicio y manejo del estrés.

Promover la educación sobre la salud del corazón en mujeres es fundamental. El reconocimiento del riesgo y el abordaje activo de los síntomas puede salvar vidas.

