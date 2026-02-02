Madre en Iowa es acusada de intentar vender a su bebé por $10,000 dólares

Una mujer de Oskaloosa, Iowa, fue arrestada la semana pasada tras ser acusada de intentar vender a su hijo de un mes de nacido por $10,000 dólares, según documentos judiciales.

La acusada fue identificada como Tiffany Christina Smith, de 33 años, quien presuntamente llevó al bebé en agosto a un familiar del potencial comprador, donde el menor permaneció durante aproximadamente dos horas y media, de acuerdo con una denuncia penal citada por el Daily Mail.

Mensajes de texto y exigencia de dinero

Según la denuncia, Smith habría exigido el pago de $10,000 dólares para concretar la transacción y habría advertido que, de no recibir el dinero, retiraría al niño. Posteriormente, la mujer recuperó al menor.

Mensajes de texto entregados a las autoridades por el potencial comprador hacían referencia explícita a “intercambiar al niño por dinero”, según los documentos judiciales.

“El acusado sabía que una transacción con un niño sería ilegal”, escribió el agente Cale Holmberg en la denuncia.

Retiro de custodia y situación del menor

Tras ser interrogada por la policía, el Departamento de Servicios Humanos de Iowa retiró a Smith la custodia del bebé. Hasta el momento, no se ha aclarado si el menor quedó bajo el cuidado de un familiar o fue entregado a los Servicios de Protección Infantil.

Durante el interrogatorio, Smith afirmó que necesitaba ayuda financiera, según consta en el expediente judicial. Además, el teléfono celular de la acusada, incautado mediante una orden judicial, contenía mensajes intercambiados con su madre relacionados con el caso.

Amplio historial criminal

La denuncia también detalla el historial delictivo de Smith, que incluye condenas por abuso doméstico, violación de órdenes de protección y comportamiento violento en 2011, así como cargos por posesión de marihuana, violaciones de libertad condicional en 2016, 2017 y 2020, y conducir bajo los efectos del alcohol en 2020.

Smith fue detenida en la Cárcel del Condado de Mahaska con una fianza fijada en $10,000 dólares, la cual pagó el domingo, quedando en libertad.

Proceso judicial en curso

La mujer deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 2 de febrero, cuando se celebrará una audiencia preliminar. El fiscal Andrew Ritland explicó que el caso avanza bajo un proceso judicial ordinario y que los cargos finales deberán presentarse antes del 9 de marzo.

Hasta el momento, no se han presentado cargos contra el potencial comprador, aunque la investigación continúa. El abogado defensor de Smith, Ken Duker, declinó hacer comentarios.

