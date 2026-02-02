Margot Robbie cautiva París con su collar de diamantes en el estreno de ‘Cumbres Borrascosas’

Margot Robbie transformó la alfombra roja de París en un cuadro victoriano durante el estreno de ‘Cumbres Borrascosas’ este lunes. La actriz, quien da vida a Catherine Earnshaw en la adaptación dirigida por Emerald Fennell, lució un deslumbrante vestido de terciopelo rojo hecho a medida por Chanel, con corsé y una dramática cola acentuada con plumas.

Sin embargo, el verdadero protagonista de la noche fue la joyería. Robbie complementó su look con dos piezas excepcionales de la reconocida diseñadora Lorraine Schwartz: un collar de gargantilla de terciopelo rojo engastado con 85 quilates de diamantes color champán—una piedra central antigua rodeada de un halo de brillantes y un colgante en forma de pera—y un anillo a juego de 15 quilates.

Schwartz, conocida por vestir a estrellas como Beyoncé y por acuñar el término “diamantes nude” por el tono que realza la piel, creó piezas únicas, ya que no existen dos diamantes champán iguales.

Margot Robbie ha impresionado con sus atuendos durante la gira prensa de ‘Cumbre Borrascosas’. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Gira de prensa de ‘Cumbre Borrascosas’

Este estreno en la Ciudad del Amor es solo un capítulo más en la gira de prensa donde Robbie ha desplegado una narrativa de moda impactante, coordinada por Andrew Mukamal.

En el estreno neoyorquino, la actriz se robó el espectáculo con un vestido negro y rojo de Schiaparelli y, sobre todo, con el icónico collar de Cartier que perteneció a Elizabeth Taylor: el diamante Taj Mahal en forma de corazón, un famoso regalo de Richard Burton inscrito con “El amor es eterno”. Para esa ocasión, lo combinó con pendientes personalizados de Schwartz de 35 quilates.

Jacob Elordi y Margot Robbie han demostrado una buena química durante la gira de prensa de ‘Cumbre Borrascosas’.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Mientras Robbie encarna el romanticismo con su vestuario, su coprotagonista Jacob Elordi ha mantenido una elegancia serena en línea con su personaje, Heathcliff. En París, optó por un traje marrón chocolate sobre una camisa de cuello alto.

Con el estreno de la película programado para el día antes de San Valentín, la gira promete seguir regalando momentos de alto impacto visual, fusionando el drama de la novela de Emily Brontë con la espectacularidad de la moda y la joyería de alta costura.

