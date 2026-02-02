‘The Kelly Clarkson Show’ anuncia su final tras siete temporadas

Tras un exitoso recorrido de siete temporadas, ‘The Kelly Clarkson Show’ llegará a su fin con la conclusión de su temporada actual, confirmando así las especulaciones que circulaban sobre su futuro. El programa, distribuido por NBCUniversal y uno de los últimos talk shows de alta gama en la emisión diurna, estará disponible hasta el otoño de 2026.

La decisión fue comunicada al equipo técnico del programa y confirma que Kelly Clarkson, cuyo contrato se creía que vencía al final de esta séptima temporada, no renovará su papel como presentadora.

La propia artista explicó su determinación en una declaración: “Esta no fue una decisión fácil, pero esta temporada será mi última presentando The Kelly Clarkson Show. Alejarme de la rutina diaria me permitirá priorizar a mis hijos, lo cual siento necesario y adecuado para este nuevo capítulo de nuestras vidas”.

El anuncio llega después de un año personalmente difícil para Clarkson, quien se tomó una licencia la primavera pasada para estar con su familia mientras su padre enfrentaba un cáncer, y quien falleció en agosto.

Aunque se había barajado la posibilidad de que NBCUniversal continuara el programa con otro presentador, finalmente se optó por su cancelación, esto de acuerdo a lo reseñado por Deadline. La producción de la temporada en curso seguirá su calendario planeado con Clarkson al frente, aunque contará con algunos días libres de la presentadora y la participación de anfitriones invitados.

Un legado de éxito y premios

Desde su estreno en 2019, el programa se consolidó como un pilar del daytime, manteniéndose constantemente en los primeros puestos de audiencia. Su impacto digital también fue enorme, superando los 2 mil millones de visualizaciones anuales en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, en gran parte impulsado por el viral segmento Kellyoke, donde Clarkson y su banda versionaban éxitos musicales.

El espacio, producido por Universal Television y distribuido por NBCUniversal Syndication Studios, cosechó una impresionante lista de éxitos con 24 premios Emmy diurnos, incluyendo cuatro galardones consecutivos como Mejor Serie de Entrevistas Diurnas y cuatro como Mejor Presentadora.

