4 signos del zodiaco chino serán los más afortunados en febrero 2026

Con la llegada del Año Nuevo Chino el 17 de febrero comienza oficialmente el Año del Caballo de Fuego, una etapa asociada con libertad, movimiento, valentía y cambios audaces.

Según la astrología china, este ciclo trae consigo una vibración intensa que impulsa decisiones importantes, transformaciones personales y oportunidades inesperadas.

No todos los signos animales sentirán este impulso de la misma forma. Algunos serán especialmente bendecidos por la fortuna, el crecimiento profesional y nuevas conexiones sociales.

Expertos en astrología oriental citados por Parade.com y Express.co.uk, han señalado que cuatro signos animales destacarán por su suerte y prosperidad durante febrero 2026, especialmente alrededor del inicio del nuevo año lunar.

¿Está tu signo entre los elegidos? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

1. Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro será uno de los grandes beneficiados del Caballo de Fuego. Después de periodos más estables o rutinarios, este signo experimentará una apertura social inesperada.

La energía del Caballo potencia su capacidad para conectar con personas influyentes. Estas relaciones podrían abrir puertas que antes parecían inalcanzables.

Si eres Perro, este es el momento ideal para aceptar invitaciones, asistir a reuniones y decir “sí” a nuevas experiencias.

Consejo de suerte: amplía tu red de contactos y mantente visible.

2. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Aunque la velocidad del Caballo puede parecer abrumadora para la tranquila Cabra, la realidad es que este signo recibirá apoyo silencioso pero poderoso.

No será un éxito explosivo, sino un crecimiento sólido y sostenible. La Cabra avanzará paso a paso, consolidando proyectos que darán frutos a largo plazo.

Consejo de suerte: confía en tu ritmo. Tu progreso es más fuerte de lo que parece.

3. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre se convierte en un auténtico imán de oportunidades durante febrero 2026. Su naturaleza apasionada y aventurera armoniza perfectamente con la energía del Caballo de Fuego.

El carisma del Tigre estará en su punto más alto, lo que atraerá tanto propuestas laborales como encuentros sentimentales importantes.

Si busca un nuevo empleo, ascenso o negocio, este mes podría traer respuestas positivas.

Consejo de suerte: actúa con decisión. La fortuna favorece tu valentía.

4. Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Como signo regente del 2026, el Caballo vive su retorno zodiacal, un momento de renovación kármica y grandes cambios personales. Este signo sentirá un fuerte deseo de liberarse de limitaciones.

Febrero será ideal para tomar decisiones importantes que llevaba tiempo postergando. Aunque habrá intensidad emocional, también existirán recompensas rápidas para quienes sigan su intuición.

Consejo de suerte: atrévete a comenzar de cero si es necesario.

¿Qué significa el Año del Caballo de Fuego en la astrología china?

El Caballo simboliza independencia, pasión, velocidad y espíritu libre. Cuando se combina con el elemento Fuego, su energía se intensifica, generando: cambios rápidos, nuevos comienzos, valentía para emprender, transformaciones sociales y oportunidades inesperadas.

Este periodo favorece a quienes se atreven a salir de su zona de confort. Es un año para actuar, viajar, socializar y arriesgar con inteligencia.

Y para algunos signos, esta vibración se traduce directamente en golpes de suerte, avances laborales y encuentros clave.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026?

El 17 de febrero de 2026 comienza oficialmente el Año del Caballo de Fuego.

¿Qué signo chino tendrá más suerte en febrero 2026?

Perro, Cabra, Tigre y Caballo son los más favorecidos por oportunidades sociales, profesionales y amorosas.

¿El Caballo de Fuego trae cambios importantes?

Sí. Es un año asociado con libertad, decisiones audaces y transformaciones rápidas.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco chino?

Depende de tu año de nacimiento dentro del calendario lunar chino.

¿Puedo atraer suerte, aunque mi signo no esté en la lista?

Sí. Mantener actitud positiva, moverte, socializar y comenzar proyectos nuevos ayuda a activar la energía de prosperidad.

Sigue leyendo:

• El color de tu signo zodiacal chino para recibir el Año del Caballo

• Signos del zodiaco chino con más suerte laboral en el Año del Caballo de Fuego

• El horóscopo chino advierte a 3 signos evitar grandes decisiones en el Año del Caballo