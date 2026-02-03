Aplazan en Nueva York audiencia judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

El juez federal Alvin K. Hellerstein aprobó este martes el aplazamiento de la próxima audiencia en el caso penal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en el Distrito Sur de Nueva York.

La nueva comparecencia queda programada para el 26 de marzo de 2026 a las 11:00 a.m., nueve días después de la fecha original del 17 de marzo.

La solicitud de posponer la sesión fue presentada de manera formal por el fiscal federal Jay Clayton, quien argumentó ante el tribunal que el aplazamiento era necesario para evitar “conflictos de agenda y problemas logísticos” y garantizar un adecuado intercambio de pruebas entre las partes, conocido como discovery. La petición contó con el consentimiento de las defensas de ambos acusados.

Esta audiencia no es el juicio de fondo, sino una revisión procesal clave en la fase inicial del caso. Se espera que en esa sesión Hellerstein establezca un calendario para el avance del proceso, supervise la entrega de evidencia y atienda las mociones presentadas por la Fiscalía y las defensas.

Bajo custodia federal en NY

Maduro y Flores han estado bajo custodia federal en Nueva York desde principios de enero, cuando fueron trasladados tras su captura en Caracas durante una operación de las autoridades estadounidenses. En su primera aparición judicial, el líder chavista se declaró inocente de los cargos que le imputa la justicia de Estados Unidos, que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armamento destructivo.

El retraso en la audiencia se produce en un momento de amplia atención internacional sobre el caso, que involucra a uno de los funcionarios latinoamericanos de más alto perfil acusados en un tribunal estadounidense en décadas.

