María Corina Machado dice que será presidenta de Venezuela “cuando llegue el momento”

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado afirmó que asumirá la Presidencia de Venezuela “cuando llegue el momento”, y sostuvo que el futuro político del país dependerá de la voluntad popular expresada en elecciones libres.

Desde el exilio, la líder opositora valoró los efectos de la presión internacional, especialmente de Estados Unidos y del presidente Donald Trump, sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

En una entrevista con la cadena estadounidense CBS, Machado aseguró que el Ejecutivo venezolano ha comenzado a dar “pasos visibles” como consecuencia directa de las medidas adoptadas por Washington. A su juicio, el oficialismo actúa condicionado por el endurecimiento de la política estadounidense y no por una convicción real de cambio democrático.

Siguen casos de presos políticos

No obstante, la opositora advirtió que los avances son insuficientes y que el descontento social sigue creciendo. Aunque el gobierno anunció la liberación de detenidos, Machado señaló que cientos de presos políticos continúan encarcelados, incluidos militares, lo que demuestra, según afirmó, la falta de voluntad real para una apertura política.

Machado también expresó escepticismo frente a figuras clave del chavismo y alertó sobre las alianzas internacionales del régimen con potencias como Rusia, Irán, China y Cuba, además de organizaciones armadas y redes criminales. En ese contexto, consideró que el desmontaje del actual sistema de poder requerirá un proceso complejo y cuidadosamente controlado para garantizar una transición democrática.

La dirigente opositora se mostró confiada en que ese proceso concluirá con elecciones generales que permitan renovar todos los cargos públicos, desde la Asamblea Nacional hasta la Presidencia.

“El resultado final será el mismo”, afirmó, al señalar que los intereses del pueblo venezolano coinciden con la postura actual del gobierno estadounidense.

En el plano regional, Machado aseguró que una eventual liberación de Venezuela tendría impacto más allá de sus fronteras y podría debilitar a otros gobiernos aliados del chavismo. También defendió la reforma para privatizar la industria petrolera, al considerar que representa una señal de ruptura con el modelo socialista y una apuesta por la inversión y la apertura económica.

Finalmente, sobre un eventual regreso al país, la opositora sostuvo que hoy no cree que el régimen se atreva a atentar contra su vida, debido al escrutinio y la presencia internacional. Según explicó, esa protección no existía cuando salió de Venezuela, momento en el que, afirmó, corría un riesgo extremo.

