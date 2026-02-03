Autoridades acusan a una madre de dejar morir de hambre a su hijo discapacitado en Wisconsin

Una mujer del estado de Wisconsin fue acusada de negligencia infantil con resultado de muerte luego de que su hijo de 12 años, quien padecía distrofia muscular de Duchenne, falleciera con un peso de apenas 56 libras (unos 25 kilos), según documentos judiciales.

La acusada, Tina Marie Beauprey, de 51 años, habría dejado de alimentar y brindar atención médica adecuada a su hijo durante más de un año, entre noviembre de 2024 y el 5 de diciembre, fecha en la que el menor murió, de acuerdo con una denuncia penal citada por el canal local WBAY.

La autopsia: muerte por inanición

El informe forense determinó que la causa de muerte fue inanición y clasificó el fallecimiento como homicidio. El médico forense concluyó que el niño, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, “seguiría vivo hoy” si los adultos responsables de su cuidado lo hubieran alimentado de manera adecuada.

Según los investigadores, el menor era completamente dependiente de sus cuidadores debido a su condición médica, lo que hacía indispensable una atención constante.

Falta de alimentación y atención médica

Las autoridades señalaron que Beauprey no utilizó tarjetas de ayuda alimentaria proporcionadas por el Departamento de Servicios Humanos para comprar comida destinada a su hijo. En las semanas previas a su muerte, el niño apenas habría ingerido unos pocos bocados de nuggets de pollo congelados y pizza.

Además, la mujer ignoró repetidas solicitudes del personal médico para llevar al menor al hospital a fin de controlar su peso y nunca abrió los medicamentos recetados, según la investigación.

Beauprey también habría dicho a los investigadores que, durante la semana de Acción de Gracias, su hijo estaba enfermo y que ella “sabía que pronto se iría”.

Deterioro acelerado

De acuerdo con una declaración jurada de causa probable citada por WLUK, el niño pesaba 80 libras (36 kilos) en noviembre de 2024, pero perdió cerca del 30% de su peso corporal hasta su muerte. El documento indica que 15% de esa pérdida ocurrió en las últimas cinco semanas de vida.

La fiscal adjunta del condado de Fond du Lac, Kristin Menzl, afirmó ante el tribunal que la falta de atención fue evidente y que, aunque el estado del niño empeoró drásticamente en los dos días previos a su muerte, su madre no buscó ningún tipo de asistencia médica.

La defensa

El abogado defensor, Michael Queensland, sostuvo que la familia había sido informada de que el menor padecía una enfermedad terminal y que la pérdida de peso era esperada debido a su diagnóstico. Aseguró que el niño eventualmente necesitaría una sonda de alimentación.

El caso ha generado indignación y conmoción en la comunidad, mientras la justicia determina si la negligencia atribuida a la madre fue la causa directa de la muerte del menor.

Sigue leyendo:

– Mujer de Wisconsin declarada culpable de envenenar a una amiga con gotas para los ojos

– Condenan a 45 años a joven que mató a su exnovia de 22 balazos en Houston.

– Arrestan a una mujer en Dakota del Norte que envenenó a su novio hasta matarlo