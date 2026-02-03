Chappell Roan respondió con humor a las críticas por su polémico vestido en los Grammy

La cantante Chappell Roan contestó sin miramientos la ola de críticas que recibió luego de desfilar por la alfombra roja de los Grammy 2026 portando una pieza que causó polémica por su diseño de transparencias.

Frontal y acompañada de un breve mensaje, la intérprete de “Pink Pony Club” y “Casual” compartió algunas imágenes de su paso por el distinguido evento de música, haciendo referencia a los comentarios negativos que recibió con el atuendo cortesía de la casa de moda Mugler.

La arriesgada prenda en tono vino fue elaborada con un material semitransparente que dejaba su figura expuesta en la parte superior. Las aberturas ubicadas en las partes trasera y frontal del vestido permitieron que la cantante presentara un par de obras similares a tatuajes de henna. Estas consistieron en: dibujo de un pony en el pecho y un gran diseño tipo encaje en la espalda, ambas cortesía de la artista Jenny Collins, conocida como Puppy Puppy Playtime.

Chappell Roan en la alfombra roja de los Premios Grammy 2026. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Además, el atuendo se sostenía mediante aplicaciones brillantes que imitaban piercings incrustados en la piel, en el área del busto.

Este último detalle provocó reacciones encontradas durante la transmisión y encendió el debate en redes sociales, mismo al que Chappell puso fin con unas contundentes palabras desde su cuenta de Instagram.

“Riéndome porque ni siquiera creo que esto sea TAN indignante de un conjunto. El aspecto es realmente increíble y raro. Recomiendo que sólo ejercites tu libre albedrío es realmente divertido y tonto“, expresó la ganadora del Grammy a “Mejor Artista Nuevo” en el año 2025.

Chappell Roan en la alfombra roja de los Premios Grammy 2026. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

La respuesta de Roan generó furor entre sus seguidores más fieles, los cuales respaldaron su decisión y la calificaron como una de las mejores vestidas de la noche.

“Algunas personas nunca han visto pechos en su vida y se nota, ¡te veías absolutamente INCREÍBLE!”, “Las chicas que lo entienden… ¡LO ENTIENDEN!”, “Te ves tan bien que no hay palabras suficientes que basten”, “No para las abuelas conservadoras” y “Leyenda absoluta”, destacaron entre las respuestas emitidas por su fandom.

