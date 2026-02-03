Conoció a dos menores por Roblox y viajó 23 horas a Florida para secuestrarlas, ya fue detenido

Autoridades en Georgia localizaron a dos hermanas menores de edad, residentes de Florida, que habían sido reportadas como desaparecidas el pasado domingo 1 de febrero, tras ser presuntamente secuestradas por un hombre que conocieron a través de internet.

Las niñas, de 12 y 14 años, habían iniciado contacto con el sospechoso mediante la plataforma de juegos Roblox y continuaron hablando por Snapchat, según el reporte del Departamento de Policía del Condado Martin. Las conversaciones incluían mensajes de carácter romántico, de acuerdo con las investigaciones iniciales.

Arrestan a presunto secuestrador de dos menores

El acusado, identificado como Hser Mu Lah Say, de 19 años, viajó desde Omaha, Nebraska, hasta Indiantown, Florida, conduciendo aproximadamente 23 horas seguidas para recoger a las menores el sábado 1 de febrero. Say fue arrestado y enfrenta cargos por secuestro y interferencia con la custodia de un menor. Actualmente, espera ser extraditado a Florida.

La Patrulla Estatal de Georgia detuvo el vehículo la madrugada del domingo y las menores fueron encontradas a salvo. La policía había emitido previamente una Alerta Amber, señalando que las niñas podrían estar con un “adulto asiático” en un auto con matrícula de Nebraska.

En respuesta, Matt Kaufman, director de Seguridad de Roblox, aseguró que la compañía está investigando el incidente y cooperando con las autoridades. Señaló que la plataforma cuenta con políticas y protecciones avanzadas para monitorear contenido y comunicaciones dañinas, aunque reconoció que “ningún sistema es perfecto”.

FBI alerta sobre uso de Roblox

El FBI ha alertado reiteradamente sobre el uso de Roblox por redes de depredadores sexuales internacionales, quienes aprovechan la plataforma para ganarse la confianza de menores y, en algunos casos, coordinar secuestros.

Roblox es actualmente la plataforma de videojuegos líder, con más de 111.8 millones de usuarios diarios en todo el mundo. En Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los menores de 16 años utilizan el servicio al menos una vez al mes desde teléfonos, computadoras o consolas.

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa los riesgos de que menores interactúen con desconocidos en línea, así como la importancia de la vigilancia parental y la cooperación entre plataformas y autoridades para proteger a los niños y adolescentes.

