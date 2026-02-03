ONG colocan consignas en muro fronterizo de Tijuana por detenciones de mexicanos en EE.UU.

El muro de hierro que divide a México de Estados Unidos se convirtió en el lienzo de una protesta cargada de dolor e indignación. Activistas y líderes de organizaciones civiles en Tijuana alzaron la voz contra lo que describen como una “cacería de migrantes” que está cobrando vidas mexicanas en suelo estadounidense, marcando el inicio de un 2026 que ya se perfila como el más mortífero para la comunidad migrante en décadas.

Con lonas de gran formato y consignas dirigidas tanto a la Casa Blanca como a Palacio Nacional, los manifestantes denunciaron la brutalidad de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El clima de tensión alcanzó su punto máximo cuando los activistas prendieron fuego a una piñata que representaba a un agente de ICE. Las llamas, según los organizadores, simbolizan el rechazo total a los operativos violentos que recientemente se han documentado en diversos estados de la Unión Americana.

La manifestación fue encabezada por integrantes de diversos colectivos que trabajan en la atención y acompañamiento de personas en contexto de movilidad en la frontera norte. Entre ellos estuvieron José María García Lara, director del albergue Movimiento Juventud 2000; Sergio Tamai, de Ángeles Sin Fronteras, y Hugo Castro, de SOS Migrantes, quienes coincidieron en la necesidad de visibilizar una problemática que, aseguran, se ha agravado en los últimos meses.

García Lara explicó que las lonas fueron elaboradas de manera colectiva y buscan reflejar una postura de unidad frente a las condiciones en las que connacionales son detenidos durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con el activista, en diversos casos se han documentado prácticas violentas y presuntos abusos de autoridad que ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas migrantes.

Esta movilización ocurre apenas dos semanas después de que el fallecimiento de un mexicano bajo custodia de ICE en Georgia encendiera las alarmas diplomáticas. La Cancillería mexicana ya ha solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de ese deceso, que se suma a una lista negra que no deja de crecer.

De acuerdo con reportes de organizaciones binacionales, el número de migrantes que han perdido la vida en manos de autoridades estadounidenses ha alcanzado niveles no vistos en más de 20 años. Para los activistas en la frontera, el mensaje es claro: mientras no existan protocolos que garanticen los derechos humanos, el muro seguirá siendo el mudo testigo de una tragedia humanitaria que parece no tener fin.

