Capturan a banda que secuestraba a migrantes en Ciudad Juárez para pedir rescate a sus familias

Un hombre que logró escapar de una casa donde permanecía retenido contra su voluntad desencadenó un operativo policial que permitió desarticular una red de secuestro y rescatar a nueve personas, entre ellas seis menores de edad, en Ciudad Juárez, Chihuahua. La denuncia directa de la víctima permitió a las autoridades ubicar el inmueble y detener a siete presuntos responsables.

El hecho ocurrió cuando agentes municipales realizaban patrullajes preventivos y fueron interceptados por un hombre que pidió ayuda. El afectado relató que había huido de una vivienda donde era vigilado por personas que en un principio le prometieron cruzarlo de manera irregular a Estados Unidos, y advirtió que dentro del domicilio había más personas privadas de la libertad.

De acuerdo con información de Norte Digital, los policías solicitaron refuerzos y se trasladaron al lugar señalado, identificado por la víctima como el sitio donde había permanecido retenido. En el exterior del inmueble fueron ubicadas varias personas señaladas como vigilantes, mientras que otros individuos salieron del interior e intentaron confrontar a los agentes.

Tras controlar la situación, los oficiales ingresaron a la vivienda y localizaron a seis niños y tres mujeres, quienes denunciaron que llevaban varios días secuestrados. Todas las víctimas eran de origen mexicano y se encontraban en tránsito migratorio, con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que los menores estaban acompañados por sus madres.

Durante la intervención fueron detenidas cuatro mujeres, dos hombres y un adolescente, según información del diario Milenio. En el lugar también se incautaron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que presuntamente eran utilizados para grabar audios y videos con amenazas dirigidas a familiares, a quienes exigían pagos a cambio de la liberación de las víctimas.

El rescate se da en un contexto más amplio de violencia contra personas migrantes en la frontera norte del país. Activistas y funcionarios han advertido que el secuestro y la extorsión de migrantes continúan siendo una práctica recurrente en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, donde operan redes criminales que aprovechan la vulnerabilidad de quienes buscan cruzar o regresan tras ser deportados.

Defensores de derechos humanos han documentado durante más de una década casos en los que las víctimas son retenidas en casas de seguridad, obligadas a comunicarse con sus familias y utilizadas como medio de presión para obtener rescates que oscilan entre miles de dólares.

En muchos casos, las denuncias no prosperan por miedo, falta de documentos o desconfianza en las autoridades. Funcionarios estatales también han alertado que migrantes deportados son interceptados apenas pisan territorio mexicano y entregados a grupos criminales que simulan ofrecer ayuda o transporte. Una vez retenidos, son utilizados para extorsionar a sus familiares, incluso mediante videollamadas en tiempo real, una práctica que se ha vuelto común en distintos puntos fronterizos.

