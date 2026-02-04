Disminuyen en cerca de $3,000 millones de dólares las remesas de inmigrantes enviadas a México

De acuerdo con un informe dado a conocer por el Banco de México (Baxico), las remesas enviadas por los inmigrantes que radican en Estados Unidos hacia sus familias en México, disminuyeron cerca de $3,000 millones de dólares durante 2025.

A consecuencia de los operativos de detención de extranjeros carentes de estatus legal efectuados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un amplio sector de inmigrantes radicados en distintas ciudades estadounidenses se ha ausentado del trabajo y ello les imposibilita enviarles dólares a sus seres queridos en México.

De acuerdo con Baxico, las remesas cayeron 4.56% con respecto a 2024, situación que implica la primera caída anual desde 2013 y la más pronunciada desde 2009, cuando se registró un descenso de 15.5%.

En términos precisos, el envío de dinero procedente de Estados Unidos hacia distintas ciudades mexicanas cerró el año pasado con $61 mil 791 millones de dólares, es decir, casi 3 mil millones menos que los 64 mil 746 millones registrados 12 meses atrás.

En el informe de Banxico se indica que, del total de los ingresos enviados a México a través de medios electrónicos, cerca de 50% fue cobrado en efectivo, lo cual representó $30 mil 331 millones de dólares.

Este año, el impuesto a las remesas y los operativos para detener inmigrantes en Estados Unidos podría hacer que en México se reciban menos dólares. (Crédito: Isaac Esquivel / EFE)

Con respecto a las remesas que terminaron depositándose a cuentas bancarias, acumularon $30 mil 866 millones de dólares. Es decir, eso equivale a 50.4% del monto total de dinero transferido.

Información dada a conocer por BBVA México, muestra que, durante el año pasado, los flujos de dinero provenientes de las remesas únicamente se incrementaron en nueve estados, con Baja California al encabezando la lista, con 22.2% más dinero recibido que en 2024.

Sin embargo, los estados que recibieron más remesas fueron Guanajuato (8.9%), Michoacán (8.7%) y Jalisco (8.3%).

Cabe señalar que, basado en la ley “One Big Beautiful Bill Act” aprobada en julio de 2025, a partir del primer día de este año, el gobierno estadounidense activó un impuesto federal de 1% sobre las remesas enviadas al extranjero.

Dicho gravamen aplica a envíos en efectivo, órdenes de dinero y cheques de caja realizados por residentes y ciudadanos, lo cual quizá también podría impactar en la cantidad de dinero que llega a México.

