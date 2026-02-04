Juanes anunció el nombre y la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

El ícono del rock en español, Juanes, sacudió las redes sociales y la industria musical al confirmar oficialmente los detalles de su próximo proyecto discográfico.

El cantautor colombiano anunció en sus redes sociales que su álbum de estudio número 11 llevará por título JuanEsteban, un nombre que sugiere un retorno a su esencia más personal y humana, y estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 6 de marzo.

El anuncio se realizó a través de un video compartido en su cuenta de Instagram en colaboración con Spotify, específicamente mediante la prestigiosa playlist Viva Latino.

En el adelanto, el artista ofreció un vistazo a la propuesta sonora que definirá esta nueva etapa de su carrera, la cual promete ser una amalgama de los géneros que han marcado su trayectoria.

Un viaje sonoro entre la cumbia y el rock

Según la descripción compartida por el propio músico, JuanEsteban será una producción caracterizada por la “dualidad”.

Los fanáticos pueden esperar una mezcla vibrante de cumbia y rock, elementos que Juanes ha dominado durante décadas, pero esta vez acompañados de una profunda carga de introspección.

Este álbum llega tras meses de gran expectativa y de algunos sencillos que ya daban pistas sobre la dirección artística del colombiano.

“Dualidad, cumbia, rock, introspección y mucho más. Nuevo álbum JuanEsteban, 6 de marzo. ¡Pre-guarda ya!”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

Con este lanzamiento, Juanes no solo busca reafirmar su vigencia en la escena internacional, sino también conectar con sus orígenes, utilizando su nombre de pila como bandera para esta nueva placa.

El 6 de marzo marcará un hito en el calendario musical de 2026, consolidando a JuanEsteban como uno de los lanzamientos más importantes del año para el pop-rock latinoamericano.

Seguir leyendo:

· Juanes reaparece con emotiva publicación tras la dolorosa muerte de su madre

· Muere doña Alicia Vásquez, mamá del cantante Juanes, a los 95 años

· Juanes habló sobre su lucha contra el alcohol: “Caí ahí por la fama”