Muere doña Alicia Vásquez, mamá del cantante Juanes, a los 95 años

El cantante colombiano Juan Esteban Aristizábal Vásquez, mejor conocido como Juanes, está pasando por un momento muy complicado en el plano personal, luego de que se diera a conocer la muerte de su madre, doña Alicia Vásquez.

Hasta el momento el intérprete de ‘A Dios le pido’ no ha emitido comentario alguno al respecto, sin embargo su entorno cercano ya compartió con los medios detalles de la irreparable pérdida.

Trascendió que doña Alicia, quien tenía 95 años, perdió la vida el pasado lunes, sin embargo fue hasta el miércoles que la noticia se dio a conocer.

La mamá del artista falleció en la ciudad de Medellín, en Colombia, donde se llevarán a cabo sus funerales.

“El equipo de trabajo del cantautor Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido artísticamente como Juanes, confirmó que el lunes 8 de septiembre falleció su madre, Alicia Vásquez, a los 95 años de edad. La familia informó que la muerte ocurrió en Medellín, ciudad en la que residió gran parte de su vida”, informó Infobae, uno de los medios que tuvo acceso a la confirmación de la noticia.

Hasta el momento no ha surgido mayor información sobre las causas de su muerte, sin embargo gente cercana a Juanes aseguró, en la información que hicieron llegar a los medios, que la familia desea pasar este duro momento en privado y no es espera que haya mayores declaraciones por parte de Juanes.

La muerte de su madre, que se produjo horas después del cumpleaños de Luna, una de sus hijas, marcará un antes y un después en la vida de Juanes, pues doña Alicia era muy especial para él, tanto así que llevaba su rostro tatuado en el brazo derecho.

Sigue leyendo: