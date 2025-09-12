Juanes reaparece con emotiva publicación tras la dolorosa muerte de su madre

El cantante colombiano Juan Esteban Aristizábal Vásquez, mejor conocido como Juanes, reapareció en sus redes sociales tras la muerte de su mamá, doña Alicia Vásquez, quien falleció a inicios de semana a los 95 años.

Si bien el cantante no se ha pronunciado abiertamente sobre la partida de la mujer más importante de su vida, lo que sí hizo fue mencionarla en la felicitación de cumpleaños de Dante, su hijo

El intérprete de ‘A Dios le Pido’ felicitó a su retoño por cumplir un año más de vida con una fotografía en blanco y negro del menor, así como otra más a color que lo muestra en brazos de su abuela.

“Hoy estás de cumpleaños, loco Dante. Gracias por ser la fuerza de mis días, por tu corazón y tu alma vieja en cuerpo joven, por ser el mejor hermano para Luna y Paloma y el mejor amigo para tus amigos”, se lee al inicio del mensaje de Juanes.

El cantante concluyó su mensaje reconociendo lo especial y cercano que fue Dante con su abuela.

“Gracias por haber sido tan especial con tu abuela que tanto te adoraba. Te adoro loco loco ! Te celebro hoy y siempre ❤️🙏🏼🔥 feliz cumpleaños !!” concluyó Juanes.

La felicitación de Juanes tocó el corazón de sus seguidores, quienes dijeron entender el duro momento por el que está pasando.

“Te abrazo Juan en este momento tan especial que vives”, “Los quiero parce papito y los abrazo apretado en este momento …. ❤️🙏🏻”, “Felicidades Dante ❤️🥳 Todo nuestro amor en estos momentos @juanes siempre contigo ❤️”, “Estamos contigo @juanes”, “Siento mucho tu pérdida Juan! Te mando un abrazo grandote. Mucha fuerza❤️”.

Sigue leyendo: