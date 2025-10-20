Juanes es el artista más influyente del rock latino del siglo XXI, para Billboard y Rolling Stone

Juanes fue reconocido como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI, según prestigiosas listas de las revistas Billboard y Rolling Stone.

El cantante colombiano figuró como el único artista de rock dentro del Top 10 de los mejores artistas latinos del siglo XXI de la revista Billboard. Juanes también destaca en el Top 10 de la lista de álbumes latinos con Un Día Normal.

Asimismo, el colombiano también figura en lista de las mejores canciones latinas de los últimos 25 años con cuatro temas: “Me Enamora”, “Nada Valgo Sin Tu Amor”, “Fotografía” y “La Camisa Negra”.

Por su parte, la revista Rolling Stone incluyó a Juanes en sus listados de mejores discos y canciones del siglo XXI con su álbum Un Día Normal (2002) y su tema “Es por ti”.

Estos reconocimientos ocurren mientras el cantante colombiano celebra el 25° aniversario de su álbum debut Fíjate Bien, consolidando su legado musical en el rock y pop latino.

Este reconocimiento reafirma el estatus de Juanes como un referente del rock latino, un artista que ha trascendido fronteras con su música y ha marcado la historia del género en lo que va del siglo XXI.

Juanes ha recibido otros reconocimientos internacionales a lo largo de su carrera. El cantante fue incluido entre las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time y ha se ha presentado en espacios como Tiny Desk de NPR y en el evento Paz Sin Fronteras, que reunió a 1,2 millones de asistentes.

El cantante cuenta con 29 premios Grammy y Latin Grammy, y colaboraciones con artistas internacionales de gran renombre.

Seguir leyendo:

· Juanes habló sobre su lucha contra el alcohol: “Caí ahí por la fama”

· Juanes contó cómo la muerte de su hermana cambió su vida: “Me aferraba a la música”

· Juanes celebrará dos décadas de rock latino en el Hollywood Bowl