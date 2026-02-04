Mujer de Dallas mató a su hija tras discutir porque le robó una bebida alcohólica que le pertenecía

Una mujer de 49 años está acusada de disparar fatalmente a su hija durante una disputa física por alcohol robado, según una declaración jurada.

De acuerdo con un comunicado de la policía de Dallas, se respondió a una llamada al 911 en el número 800 de Green Cove Lane poco antes de las 4 p.m. del pasado lunes. La persona que llamó informó a los operadores que su madre le había disparado en el costado. Los oficiales que estaban a una calle de distancia pudieron llegar al lugar en cuestión de minutos.

Los investigadores encontraron a Tabatha Jones, de 28 años, en una habitación con una herida de bala. Fue trasladada a un hospital cercano, donde falleció aproximadamente una hora después, según informó Fox 4.

La policía arrestó a Shanika Battle, de 49 años, en la casa. Según la declaración jurada, Battle y Jones eran las únicas personas en la residencia cuando llegaron los oficiales.

Tras obtener una orden de registro, los investigadores recuperaron una pistola en la sala de estar, cerca del bolso de Battle, y encontraron un casquillo de bala calibre .380 en el pasillo, afuera de la habitación de la víctima.

En una entrevista policial, Battle declaró a los investigadores que estaba molesta porque su hija había tomado una bebida alcohólica que le pertenecía. Battle afirmó que Jones “entraba en habitaciones que no le pertenecían”, lo que derivó en una discusión verbal que se convirtió en violencia física.

Según la declaración jurada, Battle admitió que el arma le pertenecía y dijo que la sacó de su bolso para “asustar” a su hija, aunque inicialmente negó haber disparado el arma.

Battle se encuentra actualmente detenida en la Cárcel del Condado de Dallas acusada de asesinato.

