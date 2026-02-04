Sheinbaum dice que es “absolutamente falso” que los carteles gobiernen México como lo señaló Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles que es “absolutamente falso” que los carteles del narcotráfico gobiernen el país, como ha asegurado de manera repetida el presidente estadounidense, Donald Trump, y subrayó su rechazo a la posibilidad de entrada de militares de EE.UU. a México para combatir el crimen organizado.

“Es falso. Es absolutamente falso (…) En México gobierna el pueblo, y nadie más“, aseguró en su conferencia de prensa diaria.

Asimismo, Sheinbaum insistió en que Estados Unidos también tiene que “hacer su parte” en la lucha contra el narcotráfico, y subrayó su rechazo a una intervención de Washington en el país, tal y como dijo que le planteó su homólogo estadounidense en las diversas conversaciones telefónicas que han mantenido.

“Ha habido muchas veces que el presidente Trump, en las llamadas que hemos tenido, me ha dicho que quieren ayudar más con operaciones conjuntas, con entrada de militares de Estados Unidos a México”, apuntó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Isaac Esquivel | EFE

“Y le hemos dicho no por una razón – recalcó- México es un país libre, independiente y soberano. Y hasta ahora ha habido respeto”.

Trump ha insistido en las últimas semanas en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los carteles mexicanos, algo que ha sido rechazado de manera tajante por México.

En las últimas dos semanas, Sheinbaum y Trump han sostenido dos llamadas telefónicas calificadas como “cordiales” y “productivas” por ambas partes, aunque la presión desde la Casa Blanca no ha cesado en materia de seguridad. EFE

