Trump habla por teléfono con Xi Jinping, sobre posible visita a China

El presidente Donald Trump y su homólgo chino Xi Jinping, sostuvieron una conversación telefónica este miércoles 4 de febrero, donde abordaron varios temas, pero destaca una posible visita del mandatario estadounidense a China, la cual estaría prevista para abril próximo, como parte de la tregua comercial acordada entre ambos países el pasado noviembre.

Tensiones y cooperación en el horizonte

La llamada entre los líderes de las dos mayores economías del mundo llega justo después de que Xi Jinping mantuviera una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, donde ambos discutieron la cooperación estratégica entre China y Rusia, además de abordar la próxima expiración del tratado de desarme nuclear START III el 5 de febrero. Este acuerdo, que limita los arsenales nucleares de ambas potencias, sigue siendo uno de los puntos clave en la diplomacia internacional.

Tanto China como Rusia han instado a Estados Unidos a extender el tratado por un año más, con la esperanza de reducir las tensiones nucleares globales. Durante su conversación, Putin y Xi también discutieron temas de interés mutuo como la cooperación con Venezuela, Cuba, e Irán.

Una tregua comercial con expectativas de reactivación

La conversación entre Xi y Trump se produce meses después de su última llamada el 25 de noviembre, en la que ambos líderes alcanzaron una tregua comercial para reducir los aranceles impuestos durante el prolongado conflicto comercial entre los dos países. En ese acuerdo, China acordó levantar restricciones a las tierras raras, y ambos países se comprometieron a colaborar en la lucha contra el tráfico de fentanilo, entre otras medidas.

Además, Trump mencionó la posibilidad de viajar a China en abril de este año para formalizar aún más los acuerdos alcanzados. Aunque la fecha exacta de la visita aún no ha sido confirmada, la diplomacia comercial entre ambas naciones continúa siendo un tema clave en las relaciones internacionales.

Relaciones internacionales bajo tensión

No obstante, las tensiones entre las potencias han persistido, particularmente en relación con temas geopolíticos como la situación en Venezuela, Cuba, Irán, y el estatus de Taiwán. Estos temas continúan siendo fuente de fricción, ya que Beijing tiene intereses estratégicos en estos territorios, mientras que la administración de Trump ha adoptado políticas que algunos ven como hostiles a los intereses chinos.

Comercio y cadenas de suministro

Un tema adicional que parece haber estado en la agenda de la conversación es la creciente preocupación sobre las cadenas de suministro globales y la dependencia de China en sectores clave. Esta semana, Washington convocó una reunión ministerial sobre minerales críticos con el objetivo de reducir su dependencia de las importaciones de China, lo que refleja la rivalidad comercial que aún persiste entre ambos países.

Expectativas para el futuro

Con la llamada entre Xi y Trump y la próxima visita programada del presidente estadounidense a Beijing, se anticipa que las relaciones entre las dos naciones continúen evolucionando. Si bien se han logrado avances en el ámbito comercial, los desafíos políticos y económicos seguirán marcando la pauta en las relaciones internacionales, con la cooperación y la competencia coexistiendo en este complejo escenario global.

