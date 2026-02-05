Activistas y sindicatos reúnen 650 mil firmas para exigir que Amazon rompa contratos con ICE

Un amplio grupo de activistas, sindicatos y trabajadores del sector tecnológico ha reunido más de 650,000 firmas en una petición digital que exige a Amazon cortar sus contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agencia que utiliza los servicios de Amazon Web Services (AWS) para almacenar y procesar datos.

La iniciativa forma parte de la campaña ICE Out of Tech, que también ha recopilado alrededor de 1,600 firmas de empleados del sector tecnológico, algunas de manera anónima, con el objetivo de presionar a las empresas para que condenen los abusos de ICE, cancelen sus contratos con la agencia y reclamen el fin de la actual campaña migratoria impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump.

La relación entre ICE y Amazon se centra principalmente en el uso de la infraestructura de computación en la nube de AWS, que según los activistas permite el rastreo y análisis de datos de inmigrantes, así como de sus familiares y contactos.

De acuerdo con la petición, las agencias federales almacenan en la nube de Amazon información biométrica, registros de licencias de conducir y datos de teléfonos celulares, muchos de ellos adquiridos a terceros.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utiliza herramientas de la empresa tecnológica Palantir para cruzar bases de datos regionales, estatales y federales, que luego se analizan y guardan en servidores de Amazon.

“El ICE y el DHS dependen de la infraestructura de datos que provee Amazon Web Services. Su campaña contra los inmigrantes y quienes los defienden requiere respaldo logístico, financiero y político de empresas como Amazon”, señala el documento difundido por los organizadores.

Protestas laborales y meta de un millón de firmas

El sindicato Amazon Labor Union–IBT Local 1 informó este jueves que el objetivo es alcanzar un millón de firmas, en una petición impulsada por la organización defensora de derechos laborales The Labor Force y dirigida directamente a la junta directiva de Amazon.

Las protestas no son nuevas. En diciembre de 2025, un grupo de empleados de Amazon se manifestó en la sede de la compañía con demandas similares, y en los últimos meses se han multiplicado las peticiones digitales promovidas por sindicatos y colectivos de trabajadores del sector tecnológico.

La polémica se intensificó tras un incidente ocurrido en Michigan en 2026, cuando agentes de ICE ingresaron a un almacén de Amazon para realizar una detención selectiva, lo que reavivó las críticas sobre la colaboración entre la empresa y la agencia migratoria.

Además, a finales de enero de 2026, tras el asesinato a tiros del manifestante estadounidense Alex Pretti a manos de agentes federales cerca de un operativo migratorio en Mineápolis, trabajadores de grandes empresas tecnológicas crearon un nuevo colectivo para reforzar la campaña “Mantener a ICE fuera de la tecnología”.

