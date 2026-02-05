Cambios en la postura sobre cirugías de afirmación de género: piden retrasarlas hasta los 19 años

La Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS) ha recomendado que las cirugías de afirmación de género para menores se pospongan hasta que los pacientes alcancen los 19 años. Esta declaración marca un cambio significativo en la postura del grupo frente a este tema controvertido.

La ASPS declaró que no encontró evidencia suficiente de que los beneficios de las cirugías de tórax, genitales y faciales en menores con disforia de género superen los riesgos, recoge Associated Press (AP).

“Esta declaración de posición no pretende negar ni minimizar la realidad de la angustia de ningún paciente, ni cuestiona la autenticidad de su experiencia”, afirman. “Por el contrario, la ASPS afirma que una atención verdaderamente humana, ética y justa, en particular para niños y adolescentes, debe equilibrar la compasión con el rigor científico, las consideraciones de desarrollo y la preocupación por el bienestar a largo plazo”.

Mientras la ASPS cambia su postura, otras asociaciones médicas mantienen sus guías actuales que instan a la cautela. La Asociación Americana de Pediatría (AAP) subraya que la decisión sobre el tratamiento debe ser consensuada por pacientes, familias y médicos, sin intervención política. En contraste, la Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Transgénero (WPATH) aboga por el acceso a la atención quirúrgica, pero bajo criterios específicos y evaluaciones exhaustivas.

Acceso a la atención médica

La presión del gobierno de Donald Trump ha llevado a que varios hospitales suspendan temporalmente la atención de afirmación de género para menores, argumentando preocupaciones legales y éticas. Esta medida ha generado una ola de demandas en varios estados, desatando un debate intenso sobre la atención médica de personas trans en EE.UU.

La declaración de la ASPS refleja un enfoque más cauteloso en un entorno regulatorio y legal variado, planteando preocupaciones éticas y clínicas sobre la atención a menores.

A medida que el debate continúa, la cuestión de la atención médica de afirmación de género seguirá siendo objeto de intenso escrutinio y discusión en el ámbito médico y social.

Consecuencias psicológicas de posponer las cirugías

Posponer las cirugías de afirmación de género en menores con disforia de género puede intensificar el malestar psicológico durante la adolescencia. La evidencia sugiere riesgos como mayor depresión, ansiedad y suicidalidad, aunque las cirugías en sí son raras en menores y la mayoría de la investigación se centra en intervenciones previas como bloqueadores de pubertad u hormonas.

Riesgos de salud mental reportados. Estudios observan que la demora o ausencia de cuidados afirmativos en jóvenes trans se asocia con odds 2 a 3 veces mayores de depresión moderada a severa y suicidalidad a los 3-6 meses de seguimiento, comparado con quienes inician tratamientos. La disforia no tratada durante la pubertad puede agravar el aislamiento social, baja autoestima y conductas autolesivas, ya que el desarrollo corporal “equivocado” intensifica el conflicto interno. Bans en cuidados afirmativos han correlacionado con aumentos en ansiedad, depresión e intentos de suicidio en jóvenes afectados.

Posibles beneficios de la espera. En algunos casos, la disforia de género infantil o adolescente no persiste; tasas de persistencia varían del 27-64% a 5 años sin intervención, sugiriendo que esperar podría evitar tratamientos innecesarios y su arrepentimiento (tasas bajas pero subestimadas en <1-1% postcirugía). Sin intervención médica, muchos jóvenes experimentan desistencia natural post-pubertad, potencialmente resolviendo la disforia sin consecuencias irreversibles. La espera permite maduración cognitiva, reduciendo riesgos de decisiones prematuras en un contexto de comorbilidades mentales comunes (e.g., trauma, depresión).

Consideraciones clave. Cirugías de afirmación son extremadamente raras en menores (<18 años) según guías médicas, enfocándose más en etapas reversibles previas; demorarlas rara vez aplica directamente. Resultados varían por factores como soporte familiar, comorbilidades y tipo de disforia (e.g., onset infantil vs. adolescente), con evidencia de baja calidad y seguimiento corto. Recomendaciones enfatizan evaluaciones psicológicas exhaustivas antes de cualquier intervención para equilibrar riesgos.

