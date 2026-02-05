Juez ordena que ICE no realice arrestos sin orden judicial en Oregon

Un juez federal dictaminó que agentes de ICE en Oregon no podrán arrestar a personas sin una orden judicial, salvo en casos donde exista un riesgo real de fuga. La decisión representa un revés legal para las prácticas de control migratorio en el estado y surge en medio del debate nacional sobre los límites de las redadas de inmigración.

El juez federal de distrito Mustafa Kasubhai emitió una orden judicial preliminar dentro de una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El fallo establece que las detenciones sin orden judicial no pueden ser la norma y que los agentes deben justificar claramente cualquier excepción.

Durante la audiencia, el tribunal escuchó evidencia de que en Oregon se han realizado arrestos migratorios sin órdenes judiciales y sin determinar adecuadamente si las personas representaban un riesgo de fuga. Estos señalamientos han generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles, que desde hace meses alertan sobre posibles excesos en operativos migratorios.

El fallo no pone fin a las detenciones migratorias en Oregon

La agencia AP reveló que la jornada incluyó el testimonio de Víctor Cruz Gámez, un abuelo de 56 años que vive en Estados Unidos desde 1999. Relató que fue detenido por agentes migratorios en octubre mientras regresaba del trabajo. A pesar de mostrar una licencia de conducir válida y un permiso de trabajo vigente, fue arrestado y trasladado a oficinas de ICE en Portland, y luego a un centro de detención en Tacoma, Washington.

Cruz Gámez pasó tres semanas detenido y estuvo cerca de ser deportado, hasta que un abogado logró su liberación. Su caso fue presentado como ejemplo de los riesgos de arrestos sin supervisión judicial.

Según reportes de la agencia, prácticas como la entrada de agentes de inmigración a propiedades privadas sin orden judicial han encendido alarmas en distintos estados, especialmente en el contexto de las políticas de deportaciones masivas promovidas a nivel federal.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios inmediatos sobre la decisión judicial.

Si bien el fallo no pone fin a las detenciones migratorias en Oregon, sí establece límites claros sobre cómo y cuándo pueden llevarse a cabo.

Sigue leyendo: