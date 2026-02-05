Terence Crawford y su miedo de terminar como Muhammad Ali

El boxeador estadounidense Terence Crawford ofreció declaraciones recientes sobre su retiro y los riesgos del boxeo de alto nivel. El púgil explicó que su prioridad actual es preservar su integridad física por encima de cualquier logro deportivo adicional.

Aunque reconoce a Muhammad Ali como la figura más importante en la historia del deporte, Terence Crawford señaló el deterioro físico del legendario campeón como una advertencia. Ali vivió más de tres décadas con la enfermedad de Parkinson tras recibir constantes golpes en la cabeza.

“Todos vemos a Ali como el boxeador más icónico de todos los tiempos. Y verlo deteriorarse de la manera en que lo hizo, no quiero terminar así”, dijo “Bud” Crawford en una entrevista para Pívot Podcast en YouTube.

La salud como prioridad absoluta

Para Terence Crawford, el costo de la grandeza no debe ser la pérdida de la autonomía personal. El boxeador mencionó que observar el declive de sus ídolos le hizo cuestionar si el sacrificio constante de recibir impactos realmente vale la pena a largo plazo.

El deportista enfatizó que no desea llegar a una situación donde no pueda valerse por sí mismo en tareas básicas. Según Terence Crawford, ver a un atleta icónico perder su capacidad funcional es una experiencia que marcó su decisión de alejarse del ring.

“Eres el mejor peleador de la historia, pero ni siquiera puedes valerte por ti mismo, ni siquiera puedes lavarte el trasero solo”, destacó Crawford. “Entonces te preguntas: ‘¿De verdad quiero pasar por eso? ¿Vale la pena?’. Y la respuesta es no, no vale la pena”.

Un retiro basado en la longevidad

Tras su victoria frente a Saúl “Canelo” Álvarez, Terence Crawford decidió poner fin a su carrera profesional a los 38 años. El peleador aseguró que ha dedicado tres décadas de su vida al entrenamiento y a la competición extrema desde la infancia.

Finalmente, Terence Crawford reiteró que ya no le queda nada por demostrar en el ámbito profesional.

