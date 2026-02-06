ATF realiza más de 200 inspecciones diarias con perros rastreadores de bombas previo al Super Bowl

Cuando los Seattle Seahawks y los New England Patriots salten a la cancha, contarán con la protección de algunos de los mejores agentes del mundo: los perros detectores de bombas de la Oficina de Alcohol, Armas de Fuego, Tabaco y Explosivos (ATF).

Habrá dos perros labradores retrievers negros, Carolina y Belle, que patrullarán en las inmediaciones del estadio donde será el Super Bowl. Además, hay más de cinco perros detectores de bombas en el Área de la Bahía para garantizar la seguridad del partido.

Perros como Carolina y Belle se someten a un entrenamiento intensivo de 24 semanas que incluye obediencia, entrenamiento, entrenamiento en detección de bombas y “entrenamiento avanzado” con sus adiestradores para que puedan responder a situaciones complejas. Son dos de los 16 equipos caninos del Área de la Bahía.

“Nuestros caninos son vitales para garantizar la seguridad del Super Bowl y los eventos correspondientes”, declaró Alex Buenaventura, agente especial adjunto de la ATF a cargo de la división de campo de San Francisco a ABC News.

Meet the lady of @ATFSanFrancisco, Carolina! A member of ATF's elite K-9 team, she loves to lay w/her legs crossed & enjoys a good swim. ATF K-9s secure many high-level national security events, including the Super Bowl & Inaugurations. Check out: https://t.co/9xjQEe91Qp #SBLX pic.twitter.com/YS3xWiWU8a — ATF San Francisco (@ATFSanFrancisco) February 5, 2026

“Son capaces de detectar explosivos y, gracias a su riguroso entrenamiento, son muy fiables en la búsqueda y localización de explosivos, armas de fuego y municiones“, añadió.

La ATF está presente junto con otras agencias federales del orden público en el Área de la Bahía para ayudar a proteger el partido y otros eventos relacionados con el Super Bowl, y realizará más de 200 búsquedas diarias tanto en Santa Clara como en el centro de San Francisco.

La agencia no solo proporciona perros altamente entrenados, sino también inteligencia de campo y respuesta ante incendios, según Buenaventura.

“La respuesta requerida para eventos como el Super Bowl es compleja y requiere la colaboración con nuestras agencias del orden público a nivel local, estatal y federal, y la ATF se enorgullece de responder y brindar nuestra experiencia”, declaró.

Diversas agencias federales del orden público se han estado preparando durante más de un año para trabajar juntas y asegurar el juego. “La ATF continuará respondiendo a eventos nacionales de seguridad especial y poniendo de nuestra parte”, afirmó Buenaventura.

