Barcelona y Atlético Madrid definirán uno de los finalistas de la Copa del Rey

La Copa del Rey ya conoce a sus cuatro semifinalistas y el sorteo dejó un cruce de alto voltaje: Barcelona y Atlético de Madrid volverán a enfrentarse en esta instancia, tal como ocurrió en la edición 2025 del torneo, que terminó con el conjunto azulgrana levantando el trofeo. El camino hacia la final en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, promete emociones fuertes y una repetición de duelos históricos.

El equipo dirigido por Hansi Flick llegará a esta serie tras superar al Albacete en cuartos de final, en un partido más exigente de lo previsto. Del otro lado estará un Atlético de Madrid que avanzó con autoridad en rondas anteriores y que buscará revancha tras quedar eliminado por los culés la temporada pasada en una semifinal muy pareja.

La otra llave del torneo tendrá sabor local. Athletic Club y Real Sociedad protagonizarán un derbi vasco que definirá al segundo finalista. Ambos equipos ya saben lo que es enfrentarse en partidos decisivos de Copa, incluido el recordado duelo por el título de la temporada 2019/2020, disputado sin público debido a la pandemia y que terminó con triunfo por la mínima para la Real.

Caminos distintos hacia la misma meta

El Atlético de Madrid, ganador de diez Copas del Rey, alcanzó las semifinales tras dejar en el camino al Atlético Baleares, Deportivo y Betis, con actuaciones sólidas y resultados contundentes. El Barcelona, en cambio, tuvo un recorrido íntegro frente a rivales de categorías inferiores: Guadalajara, Racing de Santander y Albacete, aunque este último logró poner en aprietos al vigente campeón antes de caer por 2-1.

El historial reciente entre colchoneros y blaugranas añade un condimento especial. En la semifinal de la edición anterior, ambos empataron 4-4 en la ida disputada en el Camp Nou, mientras que el Barcelona logró el pase con una victoria 1-0 en el Metropolitano. Ahora, el cruce vuelve a presentarse como una prueba de máxima exigencia para ambos.

En la otra serie, el Athletic Club llega a la Copa como un verdadero refugio deportivo. Eliminado de la Liga de Campeones y lejos de los puestos europeos en LaLiga, el torneo copero se ha convertido en su principal objetivo. Para llegar a semifinales superó a Ourense, Cultural Leonesa y Valencia.

La Real Sociedad, por su parte, debió recorrer un camino más largo. Al no disputar la Supercopa de España, afrontó dos rondas adicionales, eliminando sucesivamente a Negreira, Reus, Eldense, Osasuna y Alavés, mostrando regularidad y profundidad de plantel.

𝐇𝐎𝐑𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐌𝐈𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐏𝐀



⚔️ Partido de ida

📆 Jueves, 12/02 – 21.00h

✈️ Metropolitano



⚔️ Partido de vuelta

📆 Martes, 03/03 – 21.00h

Spotify Camp Nou

Las semifinales se disputarán en formato de ida y vuelta. Los partidos de ida se jugarán entre el 10 y el 12 de febrero, mientras que las vueltas tendrán lugar entre el 3 y el 5 de marzo. La gran final está programada para el 18 o 19 de abril en el estadio de La Cartuja, que repite como sede del desenlace del torneo.

Barcelona llega como el club más laureado de la Copa del Rey, con 32 títulos, seguido por el Athletic Club con 24. Atlético de Madrid suma diez conquistas, mientras que la Real Sociedad ostenta dos, incluida la lograda en 2020.

