EE.UU. presenta acusación contra “El Mantecas”, suministrador de Los Chapitos arrestado en México

Iván Valerio Sainz Salazar, un presunto productor de fentanilo del Cártel de Sinaloa acusado de suministrar millones de pastillas mortales a Los Chapitos, fue imputado en una acusación formal estadounidense después de que las autoridades mexicanas anunciaran su arresto.

El Departamento de Justicia (DOJ) informó que Sainz Salazar, también conocido como “El Mantecas”, está acusado de tráfico de fentanilo y delitos relacionados con armas, vinculados a una presunta conspiración para fabricar la droga para el Cártel de Sinaloa e introducirla de contrabando en Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas arrestaron a Sainz Salazar y a varios presuntos cómplices en Badiraguato, Sinaloa, el 19 de enero de 2026, según el Secretario de Seguridad y Protección Civil de México, Omar H. García Harfuch.

En un operativo llevado a cabo por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, las autoridades lo capturaron junto con siete miembros de su grupo, así como también les decomisaron armas de fuego, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

“Como se alega, Sainz Salazar fue uno de los principales productores de los cargamentos de fentanilo del Cártel de Sinaloa con destino a Estados Unidos”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.

En una acción de la Guardia Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de FGR, detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio “N”, alias “Mantecas”, jefe de una facción ligada a los Beltrán Leyva.

Fue asegurado junto con 7… pic.twitter.com/4qKMOW5eB8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 19, 2026

Según la acusación formal, los fiscales federales afirman que el Cártel de Sinaloa sigue siendo uno de los principales impulsores del flujo de fentanilo a Estados Unidos, lo que ha provocado un récord de muertes por sobredosis en todo el país. Este opioide sintético es mucho más potente que la heroína y ha devastado comunidades en todo el país.

Los investigadores alegan que la facción del cártel conocida como Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, supervisó gran parte de esa operación, recurriendo a agentes armados para proteger laboratorios de drogas, rutas de tráfico y líderes, a menudo utilizando armas de uso militar.

La fiscalía afirma que Sainz Salazar fue un productor clave de fentanilo para Los Chapitos entre 2022 y 2025, ayudando a fabricar millones de pastillas, gestionando transacciones de drogas bajo protección armada y operando laboratorios que posteriormente se convirtieron en elementos clave de la producción de fentanilo del grupo.

Sainz Salazar, ciudadano mexicano de 40 años, ha sido acusado de conspiración para importar fentanilo a Estados Unidos y de conspiración para distribuirlo a nivel nacional, cargos que conllevan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

También se le acusa de uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con la presunta conspiración de narcotráfico. Un cargo relacionado con armas conlleva una pena mínima obligatoria de 30 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, mientras que otro cargo relacionado con conspiración también conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

